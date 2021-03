AstraZeneca-ügy: az osztrákok és a franciák folytatják az oltást

Nincs ok felfüggeszteni az AstraZeneca gyár koronavírus elleni oltóanyagát Franciaországban - mondta csütörtökön Olivier Véran egészségügyi miniszter a járványhelyzetről tartott heti sajtótájékoztatóján. Ausztriában továbbra is oltanak az AstraZeneca gyár koronavírus elleni vakcinájával - erről döntött csütörtökön - a tartományokkal és szakértőkkel folytatott hosszas tanácskozás után - az osztrák szövetségi egészségügyi hivatal (BASG), a Nemzeti Oltási Tanács és az egészségügyi minisztérium.

"Az oltás egyelőre többet használ, mint amennyit árt" - fogalmazott a francia tárcavezető.

Jóllehet Dánia, Norvégia és Izland csütörtökön úgy döntött, hogy elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében, a kockázat statisztikailag nem nagyobb a beoltottak esetében, mint másoknál - hívta fel a figyelmet Olivier Véran.

Hasonló álláspontot fogalmazott meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), amely szerint az AstraZeneca oltóanyaga továbbra is beadható.

"A vizsgálatok még folyamatban vannak Franciaországban és külföldön is. Angliában, ahol milliókat oltottak be az AstraZenecával, folytatódik a kampány, és nem tapasztalták nagyon széles körben súlyos mellékhatásnak a fokozott veszélyét" - hangsúlyozta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy március 10-ig összesen 30 vérrögképződéses esetet jelentettek közel 5 millió AstraZeneca oltóanyagával Európában beoltott ember közül, kiemelve, hogy ez nem jelent statisztikailag nagyobb kockázatot, mint a be nem oltott emberek esetében.

A tárcavezető ugyanakkor jelezte, hogy minden esetet kivizsgálnak annak megállapítására, hogy van-e összefüggés az oltás és a vérrögképződés között. "Amennyiben a helyzet változna, döntéseket hozunk, de jelenleg nincs ok a vakcina felfüggesztésére" - idézi az MTI Olivier Vérant.

Ausztria: lezárult a gyanús esetek vizsgálata

Az oltóanyag hatásossága és biztonságossága bizonyított, és a szakértők nem látják szükségét az oltás leállításának - áll a közleményben.

Előzőleg, csütörtök délelőtt Dánia és Norvégia is felfüggesztette az oltást AstraZenecával, mivel egyes beoltottaknál a vakcina beadását követően véralvadási zavarokat jelentettek.

Ausztriában korábban - vasárnap - egy 49 éves ápolónő elhunyt véralvadási komplikációk következtében, ő halála előtt tíz nappal kapta meg az AstraZeneca vakcináját. Tüdőembóliával kezelt 35 éves kolléganőjét - aki azóta már jobban van - ugyanezzel a vakcinával oltották be ezt megelőzően.

Az osztrák szövetségi egészségügyi hivatal még vasárnap közölte, hogy nincs bizonyíték ok-okozati összefüggésre az oltás és a haláleset, illetve a megbetegedés között, de mindkettőt alaposan kivizsgálják, és amíg az összefüggést teljes mértékben ki nem zárják, elővigyázatosságból felfüggesztik az oltást az érintett AstraZeneca-szállítmány maradék vakcináival.

"A saját érdekünkben és minden érintett érdekében messzemenőkig támogatjuk a sajnálatos eset kivizsgálását" - közölte az oltóanyagot gyártó AstraZeneca cég már vasárnap, jelezve, hogy kapcsolatban áll az osztrák hatóságokkal, és teljes mértékben támogatja a vizsgálatot.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pedig szerdai közleményben arról tájékoztatott, hogy nincs olyan bizonyíték, amely kapcsolatba hozná a két ausztriai esetet a vakcinával, a beoltott embereknél a trombózisos esetek gyakorisága nem magasabb, mint átlagosan a lakosság körében.

Így csütörtökön Ausztriában lezárult a vizsgálat, és megszületett a döntés arról, hogy az AstraZeneca vakcinájának további oltása semmiféle kockázatot nem jelent, az oltóanyag hatásos és biztonságos.