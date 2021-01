Átkereszteltek egy gyümölcsöt Kína miatt

Az itthon is egyre népszerűbb sárkánygyümölcs nevét kellett megváltoztatni a kínai-indiai geopolitikai konfliktus miatt.

Az indiai Gudzsarát állam úgy döntött, hogy megváltoztatja a sárkánygyümölcs nevét, arra hivatkozva, hogy az eredeti név Kínához kapcsolódik, mivel pedig a két ország viszonya egyre feszültebb, nincs helye az étkezőasztalon sem annak, hogy az embernek akár csak egy növényről is pozitív gondolatai legyenek a nagy ellenségről.

"A gudzsaráti kormány úgy döntött, hogy a sárkánygyümölcs szó nem megfelelő, mert Kínához kapcsolódik. A gyümölcs alakja olyan, mint egy lótuszvirág, ezért új, szanszkrit eredetű nevet adtunk neki, a kamalamot. Nincs benne semmi politika"- mondta Vijay Rupani, gudzsaráti miniszterelnök kedden a CNN szerint.

Gudzsarát Narendra Modi miniszterelnök és az általa alapított Bháratíja Dzsanatá Párt (Indiai Néppárt, BJP) nevű nacionalista tömörülés székhelye, vagyis pont itt nem megengedhető, hogy a sárkánygyümölcs pozitív konnotációkat ébresszen a kommunista szomszéd irányába. De a hindu többségű ország egyre populistább, autoriterebb kormánya természetesen nem maga kezdeményezte az átkeresztelést: a hivatalos történet szerint a hét elején Modi egy rádióműsorban dicsérte a gazdákat a sárkánygyümölcs termesztésében elért sikereik miatt, akik ezt hallgatva rájöttek, hogy egy ilyen nagyszerű indiai termény nem viselhet olyan nevet, amihez Kínához van köze.

"Ezt követően a gazdák felkerestek engem, és azt javasolták, hogy változtassák meg a sárkánygyümölcs nevét kamalamra" - mondta a Reutersnek Vinod Csavda, a BJP helyi parlamenti képviselője.

A névváltoztatásnak külön aktualitást ad, hogy egy vitatott himalájai terület miatt a két ország határán felsorakozott az indiai és a kínai hadsereg is még tavaly júniusban, amikor egy tűzharcban legalább húsz indiai katona halt meg. Akkor Új-Delhi frissiben betiltott minden kínai mobilalkalmazást, szigorított egyes termékek importján is, valamint az USA mellé álltak a kereskedelmi háborúban is, ami vélhetően jobban fájt Pekingnek, mint az etimológiai hadviselés.