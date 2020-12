Ausztria elesett, nem lesz idén síszezon

Engedve a német és a francia nyomásnak az osztrák kormány várhatóan úgy dönt, hogy idén elmarad a síszezon, Svájcot és Olaszországot szintén a téli idegenforgalmi bevételek elmaradása fenyegeti.

Ausztria várhatóan meghajol a német és a francia kormány nyomása alatt, és hivatalosan be fogja tiltani a síelést az idei karácsonyi szezonban - idéz osztrák forrásokat a brit Guardian. Az ok nyilvánvaló: a tavaly téli-tavaszi síszezon résztvevői a koronavírus-járvány legnagyobb terjesztői közé tartoztak. Az osztrákok hatalmas idegenforgalmi bevételtől esnek el, ezért nem könnyen adják be a derekukat.

A bécsi kormány turisztikai minisztere korábban azzal vádolta Angela Merkelt, hogy beavatkozik országa belügyeibe, miután a német kancellár nyíltan azt követelte, hogy a koronavírus-válság miatt tiltsák be idén a síelést Európában. Ehhez csatlakozott a párizsi kormány, továbbá 16 német tartomány vezetősége. A hírek szerint az osztrák sípályák, szállodák, vendéglők, síiskolák januárig zárva lesznek.

Svájc hasonló dilemmával küzd, komoly gazdasági károkra számítanak annak nyomán, hogy idén nem érkeznek meg az országba a síturisták. Olaszországban még hezitálnak. Franco Locatelli, az olasz egészségügyi tanács vezetője egyelőre azt mondta, hogy az ottani sípályák nyitva lesznek, azzal a megszorítással, hogy a síelésből hazatérőket karanténra kötelezik. Ugyanakkor a kormány a teljes lezárás mellett dönthet.

Egy közvélemény-kutatás szerint a németek többsége egyetért azzal, hogy idén le kellene zárni az európai síközpontokat. A megkérdezettek csaknem háromnegyede azt mondta, hogy természetesnek tartja vagy legalábbis helyénvalónak tartaná ezt a döntést a járvány terjedésének lassítása érdekében.