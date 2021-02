Az autósok fáznak rá az autógyártók beképzeltségére

Az autógyártók azt hitték, hogy a világ feldolgozóipara kezét-lábát töri, hogy kiszolgálja az igényeiket, ám a mikrochipek hiánya rávilágított arra, mekkorát tévedtek. Még arra sem vették a fáradságot, hogy megértsék a chipgyártók helyzetét.

Az autógyártók továbbra sem tudnak szabadulni a mikroprocesszorok hiányából fakadó gondtól, ami az év eleje óta futószalagok leállítására kényszerítette őket - írja a Reuters. Mostanra három lehetőségük maradt, vagy többet ajánlanak a szállítóknak a szükséges chipekért, vagy raktárkészleteket halmoznak fel, vagy nem tesznek semmit, de ebben az esetben azt kockáztatják, hogy a félvezetőgyártók más iparág vállalatait részesítik előnyben velük szemben. Egy elektromos meghajtású autóba átlag 250 ezer forint értékű chipet építenek be, amit eddig just-in-time rendszerben szereztek be a cégek, ám az elektronikai ipar találhat náluk bőkezűbb vásárlót is, például az okos telefonok gyártóinak személyében.

Az autóipar abban a hitben élt, hogy a feldolgozóipari beszállítói láncok koronázatlan királyának helyén ül - mondja Ondrej Burkacky, a McKinsey tanácsadó cég partnere. Nem vették észre, hogy a félvezetőgyártóknak van alternatívájuk vele szemben. Jellemző reakcióként az autógyártók azzal kezdték revolverezni országaik kormányait, hogy építsenek ki chipgyártó kapacitásokat az igényeik kiszolgálására. A Volkswagen a beszállítókra mutogatott, mondván, már tavaly áprilisban jelezte, hogy a válságot követő fellendülésben meg fognak ugrani az igényei.

Ezzel kihúzta a cipőből a chipgyártókat, akik azzal válaszolnak, hogy a visszaesés idején senki sem jelentkezett, hogy beszállna a kényszerszabadságra küldött munkavállalóik bérének kifizetésébe. Ha az autógyártók pluszkapacitást akarnak, akkor legyenek szívesek elárulni, ki fogja fizetni a leállított üzemek költségét a következő gazdasági visszaesés idején - mondja egy európai félvezetőgyártó szakembere.

Nem olyan jó a matek

Az autóipar évente 40 milliárd dollárt költ félvezetőkre, ami a teljes piaci kereslet tizede. Csak az Apple többet hagy a chipgyártóknál az iPhone mobiltelefonjaihoz szükséges mikrochipek áraként - mondja Neil Campling, a Mirabaud tanácsadó cég elemzője. Ráadásul a telefonokhoz és a komputerekhez egyre korszerűbb chipek szükségesek, míg az autók érzékelőihez elegendőek a buták, és az előbbieken van a nagyobb profitráta, nem az utóbbiakon. Egyetlen chipgyártó sem szívesen fektetne be olyan üzemekbe, amelyek az autógyártóknak állítanának elő buta chipeket, ahelyett, hogy a legkorszerűbb termékek jönnének le a gyártósoraikról.

Az autóipar arroganciájára példa egy sztori, amit szintén egy európai chipgyrátónál dolgozó vezető mesélt a Reutersnek. E szerint valamelyik autós vállalat szakembere felvetette, hogy a hiány pótlására éjszakai műszakot kellene indítani a félvezetőket gyártó üzemekben. Még annyit sem tudtak a beszállítójukról, hogy a félvezetőket mindig gyártották éjszakai műszakban is.

A sors büntetése, hogy a chipmizéria megoldása nem várható hamarosan. Az autóipar legnagyobb beszállítói, a Robert Bosch és az Infineon egyaránt bővítést tervez, az utóbbi cég például szerződéses gyártókat bíz meg az autókban használatos chipek gyártásával. Az IHS Markit tanácsadó cég szerint csak márciusban éri el a hiány az alját, ezért az autógyártóknak fel kell állítaniuk a gyártási prioritási sorrendet. Ebben a nagyobb profittal értékesíthető modellek fognak elsőbbséget évezni, így az átlagautósok nem sok jóra számíthatnak. A probléma várakozások szerint elhúzódik 2021 közepéig.