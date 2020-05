Az amerikai választáson múlhat az EU sorsa is

Novemberben nem csak az Egyesült Államok, de áttételesen a világpolitika sorsa is hosszú időre eldőlhet. Egyetemi professzorok szerint Európa a koronavírus-járvány egészségügyi oldalát jobban kezelte, mint Amerika, de most is az USA-nak van nagyobb esélye arra, hogy gazdaságilag hamarabb talpra tudjon állni. Viszont ha nincs kiegyezés arról, miként lehet közösen rendezni a közösség sorsát, akkor az Európai Unió jövője általában is megkérdőjelezhető.

Egy második Trump ciklus az utolsó koporsószöget jelenti a multilaterális politikai törekvésekben világszerte. Joe Biden demokrata jelölt esetleges elnöki győzelme nem oldana meg mindent varázsütésre, de a szövetségesi rendszer helyreállításában sokat jelentene - mondta Jeffry Frieden, a Harvard egyetem professzora egy háttérbeszélgetésen. Elkezdik szétcincálni a Merkel-Macron paktumot - támadhat a régió Trump újraválasztásával Európa is sokkal inkább saját, különutas megállapodásokra törekedne, például Kínával - mondta Frieden a bécsi Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) által szervezett szakértői eseményen. A kormányzati ügyek kutatója szerint a koronavírus az Egyesült Államokban megmutatta a föderalista berendezkedés gyengéit, mivel a központi kormányzat nagyon keveset tett, sokan meg is betegedtek, és elsősorban az egyes államok kormányzói tudtak hatékonyan lépni önszorgalomból a járvány kezelésében. Mindezzel az USA most azt tanítja az EU-nak, és a szövetségesi rendszer szorosabbra fűzését szorgalmazóknak, hogy jó lehet egy föderalista rendszer, de csak akkor, ha mindez jó politikai lépéséken nyugszik, és most az USA-ban egyáltalán nem ez a helyzet. Vivien Schmidt, a Boston University európai kutatási központjának vezetője szerint az USA-ban több lesz a halálos áldozat a járvány eredményeként, mint az EU-ban, sok helyen túl sokan nyitják meg idő előtt a közösségi tereket és üzlethelységeket, és megmutatkozik, hogy az Egyesült Államokban nincs államilag finanszírozott egészségügy. Gazdaságilag viszont most is, mint eddig minden válságból az USA jön ki jobban, mint az EU. Európában a mentőcsomagoknak kisebb a hatása, akkor is, ha a munkanélküliség tekintetében és a munkahelyek megőrzésében az uniós helyzet jobb, mint Amerikában. Schmidt szerint az a kérdés, hogy mi lesz a forrása az európai kilábalásnak, támogatás, vagy hitel. Ha hitel, akkor az nem ér semmit, sokkal közvetlenebb formában lesz szüksége a gazdaságnak a pénzre. A válság kezelésében több feszültség is kiéleződött. Ilyen például, hogy a német alkotmánybíróság nekiment az Európai Központi Bank gazdaságmentő tervének, illetve, hogy az északi, jobb helyzetben lévő államok vonakodnak többet beadni a közösbe, amivel a délieket meg lehetne menteni. Schmidt szerint ez felelőtlenség, a stabilabb lábakon álló tagállamoknak is alapvető igényük, hogy a déli országok gazdasága helyrejöjjön. Frieden ebben a kérdésben tovább ment, szerinte ha nem lesz egy koordinált költségvetési válasz a mostani válságra, akkor megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán túléli-e ezt az egészet EU. Ebben nagyon nagy lépés egy föderalista költségvetési politikai kialakítása felé a német-francia kötvény-megállapodás. Adam S. Posen a Peterson Institute for International Economics kutatóintézet elnöke szerint elmondható, hogy hasonlóak az amerikai és az európai válságkezelési lépések, költségvetési szempontból, a jegybanki hozzáállások alapján végképp, A nemzetközi együttműködés a jegybankok között annyira jó, amennyire lehet - mondta Posen. Ennek megfelelően nem voltak túl extrém árfolyammozgások, aminek reálisan nem is lett volna alapja.