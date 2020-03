Az Egyesült Államok vádat emel Maduro ellen

Kábítószerterrorizmus és pénzmosás miatt emeltek vádat a venezulai Nicolas Maduro ellen.

Több éves előkészítő munka után csütörtökön az amerikai igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy az amerikai kormány kábítószerterrorizmusra és pénzmosásra hivatkozva vádat emelt Nicolás Maduro venezuelai elnök és több mint egy tucat jelenlegi és volt közeli munkatársai ellen - idézi a 444 a BBC hírét, amely szerint 15 millió dolláros jutalmat kaphat, aki segít a venezuelai államfő elfogásában.

Így lényegében öngyilkoskísérletté változna, ha Maduro januári ígérete szerint megpróbálná felvenni a kapcsolatot Donald Trumppal.

Venezuela évek óta súlyos gazdasági és politikai válsággal küzd. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező ország gazdasága gyakorlatilag összeomlott. Tavalyelőtt súlyos, több száz emberéletet követelő tömegtüntetések kezdődtek az országban, és Maduro gyakorlatilag megfosztotta jogköreitől az ellenzéki többségű parlamentet.

Az önmagát egy éve Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánító Juan Guaidó ellenzéki vezetőt mintegy ötven ország elismerte Venezuela ideiglenes elnökének, köztük az elsők között az Egyesült Államok és Brazília. Más országok viszont - például Oroszország, Kína, Törökország és Irán - továbbra is Nicolás Madurót tartják a latin-amerikai állam törvényes vezetőjének, és a venezuelai hadsereg is mellette áll. Az USA úgy állt be mögé, hogy befagyasztotta Maduró bankszámláit.