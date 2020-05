Az Egyesült Államokban már több mint 67 ezer emberéletet követelt a járvány

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház hétfő déli adatai szerint az Egyesült Államokban már több mint 166 ezer a diagnosztizált koronavírusos fertőzöttek száma, és a járvány több mint 67 ezer emberéletet követelt, miközben hétfőtől egyre több tagállamban részlegesen újraindult a gazdasági élet - írja az MTI.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szokásos napi sajtótájékoztatóján hétfőn azt jelentette be, hogy a keleti parti térség tagállamai egymással egyeztetett terv szerint nyitják újra gazdaságaikat. Leszögezte, hogy ezt az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) által jelzett adatok alapján lépik meg.

Cuomo leszögezte, hogy New York államban az élet újraindításához az új fertőzések két héten keresztül folyamatosan mért csökkenésére, a vírustesztek növelésére és a megfelelő mennyiségű kórházi kapacitásra lesz szükség. Az egyes helyi önkormányzatok újranyitását május 15-re prognosztizálta.

Közölte, hogy vasárnap 226 ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19 betegségbe. Mint mondta: a halálozási arány "naponta kísérti" őt, és szeretné, ha ez a szám gyorsabb ütemben csökkenne. Hozzáfűzte, hogy bár az újonnan kórházba szállított Covid-19-es betegek száma is csökkenőben van, ez sem olyan gyorsan csökken, mint szeretné. A szájmaszkot nem viselőket Cuomo arra figyelmeztette: hanyagságukkal "embereket ölhetnek meg".

Floridában le kellett zárni a tengerpartot

A floridai Miami Beachen hétfőn ismét lezárták a parkokat és a tengerparti strandokat, mert ezeket elözönlötték a szájmaszkot nem viselők. Floridában Ron DeSantis kormányzó ugyan meghirdette a gazdasági és a hétköznapi élet fokozatos újraindítását, de ezt nem terjesztette ki Miamira és környékére, mert itt diagnosztizálták a legtöbb fertőzést, és itt követelte a járvány a legtöbb halálos áldozatot.

John Bel Edwards, a déli Louisiana kormányzója hétfőn 333 új fertőzöttről számolt be. Mint mondta, vasárnap 22 halottja volt a járványnak, és eddig több mint 20 ezren gyógyultak meg a Covid-19-ből. Louisianában is tovább csökken az újonnan kórházba szállítottak és a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek száma. Virginiában a Chesapeake-öbölben fekvő Tangier sziget polgármestere, James Eskridge hétfőn amerikai újságíróknak arról számolt be: a szigeten egyetlen fertőzést sem diagnosztizáltak, mert a szigetet teljesen lezárták a látogatók előtt.

David Ige, Hawaii kormányzója hasonlóképpen lezárta a szigeteket, ahol az Egyesült Államokban a legalacsonyabb a diagnosztizált fertőzöttek aránya. "Mi vagyunk a földkerekség legelszigeteltebb közössége" - nyilatkozott a kormányzó az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR). Hawaii szigeteit - amelyeket több mint 3200 kilométernyi óceán választ el a szárazföldtől - a kormányzó márciusban zárta le, az előtte odalátogatókat pedig 14 napig tartó karanténra kötelezte. A szabályt megszegő turistákat letartóztatták és ötezer dolláros büntetés megfizetésére kötelezték.

A gazdaság újraindítása az első

Steve Mnuchin pénzügyminiszter a Fox televíziónak hétfőn úgy nyilatkozott: egyelőre "nehéz megmondani", hogy a nemzetközi utazások az idén megindulhatnak-e. Elsődleges fontosságúnak az amerikai gazdaság újraindítását mondta, de hozzátette, hogy amennyiben az amerikai üzletembereknek szükségük lesz külföldi üzleti utakra is, akkor ezt valószínűleg sokáig csak korlátozott mértékben tehetik meg.