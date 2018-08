Az életre nevelnek: átverte diákjait egy egyetem (reagált a BGE)

Egyoldalú szerződésmódosítással emelte fel egyes hallgatói tandíját a Budapesti Gazdasági Egyetem. A diákoknak több mint 100 ezer forinttal kell többet fizetniük.

Meglepve értesültek a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói arról, hogy az utolsó, gyakorlati félévükben 115 ezer forint helyett 230 ezer forint tandíjat kell fizetniük - adta hírül az Index. A beiratkozásukkor ugyanis szerződésükben az szerepelt: erre az időszakra csak az önköltség 50 százalékát kell befizetniük.

Az egyetem azt állítja: a nyáron egy szenátusi döntéssel egységesítették a díjakat, a kiadásaik ugyanis nem változnak amiatt, hogy a diákok egy része ekkor a gyakorlati idejét tölti. A változtatás a már egyetemre járó hallgatókra is vonatkozik. A BGE honlapjára felkerült egy kivonatolt tájékoztató az új feltételekről, és az információk megjelentek a kari ügyfélszolgálatok közösségi oldalain is, amelyek a hallgatók számára elérhetőek.

A hallgatókat nemcsak az döbbentette meg, hogy eredeti szerződésük megváltozott. Sokan azt sem értik, miért kell teljes tandíjat fizetniük, ha ezt a félévet lényegében nem az egyetemen töltik. Az egyetem szerint a változást többek közt az indokolta, hogy az önköltségnek összhangban kell lennie azzal az összeggel, amit az állam a nem tandíjas hallgatók tanulmányai után fizet félévenként.

Cikkünk megjelenése után reagált az egyetem

"A cikkben megjelentekkel ellentétben a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) a hallgatókkal érvényben lévő szerződését nem módosította, az abban meghatározott önköltségi díj továbbra is érvényes a hallgatók tanulmányai végéig. Az elmúlt években a BGE igyekezett könnyíteni a hallgatók terhein, ezért a szabályozási környezet adottságait kihasználva korábban kedvezményt adtunk az önköltségre vonatkozóan a gyakorlati félév alatt. A most bevezetett új Hallgatói Követelményrendszer (HKR) a korábbi önköltségre vonatkozó általános kedvezményt törölte el. Fontos kiemelni azonban, hogy a kedvezményt rászorultsági alapon továbbra is lehet igényelni, illetve az új HKR arról is rendelkezik, hogy hallgatóinkat a továbbiakban bővülő ösztöndíjlehetőségekkel segítjük.

Emellett az Egyetem - ahogy ezt hallgatói felé is jelezte - vállalja, hogy az eddig beérkezett és az esetleges további visszajelzések alapján még e tanév elején létrehozza azokat a megoldásokat, amelyek a szabályzatváltozás által érintett hallgatóink számára megkönnyítik tanulmányaik sikeres folytatását."