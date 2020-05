Az euróövezeti hitelprogramról beszélt az ESM vezetője

Nem látszanak újabb államadósság-válság jelei az euróövezetben az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) vezetője szerint. Klaus Regling egy kedden ismertetett interjúban arról is beszélt, hogy érdemes igénybe venni a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozására összeállított 240 milliárd eurós hitelprogramot, amely az övezet számos kormányának jelenthet a piacinál kedvezőbb finanszírozást - írta az MTI.

Olaszország például 10 év alatt 7 milliárd euró, Spanyolország 2 milliárd euró kamatkiadást takaríthat meg, ha a tőkepiacon elérhető más megoldások helyett az ESM-et választja.

Azzal az olasz és a spanyol belpolitikában is előforduló ellenérvvel kapcsolatban, miszerint az ESM közreműködése egy válság kezelésében megbélyegzi a támogatott országot, ezért nem szabad a 2009-ben elmélyült államadósság-válság tanulságaként kialakított mechanizmusra támaszkodni, a német pénzügyi szakember elmondta, hogy a piacok pontosan ismerik az ESM működését, tudják, hogy "megbízhatóan és olcsón" biztosít pénzt.

Így az ESM közreműködése nem aláássa, hanem erősíti az adott tagország iránti piaci bizalmat - mondta Klaus Regling.

Hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány révén keletkezett gondok enyhítését szolgáló hitelprogram nem hasonlítható össze az államadósság-válság kezelésére összeállított hitelcsomagokkal, amelyek megszerzéséért szakpolitikai módosításokat, államháztartási szerkezeti átalakításokat kellett végrehajtani.

Most más a helyzet, "ezt a válságot nem téves politika idézte elő, így nem is lehet felelőssé tenni a kormányokat mindazért, ami történik". Ezért nincs is más hitelfeltétel azon kívül, hogy a pénzt a járvánnyal kapcsolatban az egészségüggyel összefüggő kiadásokra kell fordítani - mondta az ESM vezetője.

Az euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsában május 8-án állapodtak meg a hitelprogram alapjairól. A tervek szerint az euróövezeti tagországok június 1-jétől férhetnek hozzá az ESM forrásaiból elkülönített 240 milliárd euróhoz, amelyből a hazai össztermékük (GDP) 2 százalékát kitevő összeghez juthatnak úgynevezett készenléti hitel formájában. A hitel 12 hónapig áll az igénylő rendelkezésére, de ezt a készenléti időt kétszer meg lehet hosszabbítani, hat-hat hónapra. A hitelprogram 2022 végéig tart, de ezen is lehet változtatni, meg lehet hosszabbítani, de akár hamarabb le is lehet zárni. Az esetlegesen felhasznált hitelt 10 év alatt kell visszafizetni.