Az Európai Tanács üzent Putyinnak Fehéroroszország miatt

Nem szabad megengedni, hogy Belaruszban bármilyen külső beavatkozásra kerüljön sor - mondta az MTI szerint Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök az Európai Tanács (ET) videokonferencia formájában megtartott szerdai csúcsértekezlete után. Mindez természetesen Oroszországnak szól, mivel Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök Vladimir Putyin orosz elnökkel egyeztet folyamatosan - mondta Morawiecki.

Akarjuk, hogy Fehéroroszországban a demokratikus folyamatot a nemzet irányítsa - jelentette ki Morawiecki az uniós állam- és kormányfők tanácskozása után. Utalva Minszk gazdasági függőségére Moszkvától, a lengyel kormányfő hangsúlyozta: a demokratikus párbeszéd támogatása mellett "pozitív gazdasági programot" kell kidolgozni Fehéroroszország számára.

Az ilyen programot illetően a visegrádi csoport (V4) kormányfői egyeztek meg a csúcsértekezletet megelőző tanácskozásukon. Beszámolt arról is, hogy a V4 és a balti államok "erős hangjának" köszönhetően a videokonferencián az egész ET is egységes véleményt képviselt.

Rendkívül fontosnak nevezte Morawiecki a nemzetközi közösség, az Európai Unió, az Egyesült Államok "pozitív elkötelezettségét", mely reménye szerint hatással lesz a fehérorosz demokratizálódási folyamatra.

Lengyelország támogatja a tüntetőkkel szembeni erőszakért felelős személyek elleni szankciókat. Közlése szerint az uniós csúcsértekezlet végén kérte: a záródokumentumba iktassák be a független fehérorosz média, a demokratikus folyamat mellett kiálló civil szervezetek támogatásáról szóló részt is.

Lengyelország a közeli jövőben egyszerűsíti a Fehéroroszországból beutazni kívánókra vonatkozó eljárást. Az üldözött fehéroroszok befogadása egyik pontja a Morawiecki által minap bemutatott lengyelországi támogatási tervnek.

Annak kapcsán, hogy Lukasenka előző nap katonai egységeket vezényelt és teljes készenlétbe helyezett Fehéroroszország nyugati határára, Morawiecki közölte: nincs ok nyugtalanságra, Lengyelország jelenleg is rutinszerű határmenti megfigyelést végez - írja az MTI.

Lengyelországba érkezett Cihanouszkaja munkatársa, Veranika Capkala

Lengyelországba érkezett a fehérorosz ellenzéki elnökjelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja egyik munkatársa, Veranika Capkala, valamint az elnökválasztásból kizárt férje, Valerij Capkala - jelentette szerdán a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.

Az ukrán fővárosból, Kijevből két gyerekével érkező házaspárt kedd este a varsói repülőtéren Michal Szczerba lengyel ellenzéki képviselő fogadta a Polsat News szerint. Szczerba korábbi közlések szerint a fehérorosz ellenzék meghívására Fehéroroszországban tartózkodott az augusztus 9-ei elnökválasztás idején. Keddi Twitter-bejegyzésében Szczerba megköszönte a lengyel külügyminiszter, Pawel Jablonski és a LOT lengyel állami légitársaság együttműködését a Capkala család fogadásában.

Mateusz Morawiecki kormányfő ígértének megfelelően, Lengyelország "kész befogadni az üldözésnek kitett személyeket" - reagált Szczerba bejegyzésére Jablonski, utalva a lengyel miniszterelnök által minap bejelentett, a fehéroroszországi üldözöttek támogatásáról szóló tervre.

Capkala találkozni akar a Litvániába menekült Cihanouszkajával is. A lengyel sajtó szerint Veranika Capkala a fehérorosz elnökválasztás napján távozott hazájából Oroszországba, onnan pedig Ukrajnába ment, ahol a Minszket már korábban elhagyó férjével találkozott. Cihanouszkaja másik munkatársát, Marija Kalesznyikavát az elnökválasztás előestjén a fehérorosz hatóságok őrizetbe vették, majd szabadon engedték.