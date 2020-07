Az Európai Unió mentőövet dob a borászatoknak

Újabb rendkívüli intézkedéseket fogadott el kedden az Európai Bizottság, hogy támogassa a borágazatot a koronavírus-válság miatti nehézségek leküzdésében - jelentette be Janusz Wojciechowski mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztos.

Az új intézkedések révén növekszik a nemzeti támogatási programokhoz biztosított európai uniós hozzájárulás mértéke, valamint a krízislepárláshoz és a tároláshoz előleg is nyújtható a borászatoknak. Nem is ez az első többletforrás-biztosítás Brüsszelből: a nemzeti támogatási programok összes intézkedése most 70 százalékra nő, miután egy korábbi rendkívüli intézkedés már 50-ről 60 százalékra növelte a lehívható keretet.

A rendkívüli intézkedések átmeneti eltérést tesznek lehetővé az Európai Unió bizonyos versenyjogi szabályaitól. Ez legfeljebb hat hónapig tartó időszakra vonatkozik a borágazati szereplők számára, hogy a szektor stabilizálása érdekében - a belső piac működését tiszteletben tartva - piaci intézkedéseket hajtsanak végre, önszerveződés alapján. Például közös népszerűsítő tevékenységeket dolgozhatnak ki, megszervezhetik termékeik közös tárolását, valamint közösen tervezhetik meg a termelést - írja az Agroinform, amely szerint a tagállamok így előlegkifizetéseket folyósíthatnak az érintett gazdasági szereplőknek a válság idején folyamatban lévő lepárlási és tárolási műveletekhez.

Az előlegek a költségek akár 100 százalékát is fedezhetik és lehetővé fogják tenni a tagállamok számára, hogy maradéktalanul felhasználják a nemzeti támogatási programjukban az idei évre előirányzott forrásokat.