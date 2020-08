Az exit poll szerint ismét Lukasenka Fehéroroszország elnöke - frissítés

Az első exit pollok szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő nyerte a vasárnapi elnökválasztást a szavazatok közel 80 százalékával a dw.com szerint.

Szvjatlana Tihanojszkaja ellenzéki induló a voksok 6,8 százalékát kapta. A Központi Választási Bizottság elnöke felszólította az ellenjelölteket, ismerjék el vereségüket - írta a hvg.hu.

Az exit poll eredményét a Lukasenko által ellenőrzött médiumok hozták nyilvánosságra, miközben a hadsereg és a rendőrség egységei megszállták a fehérorosz főváros fő közlekedési csomópontjait. A választáson állítólag 79 százalékos volt a részvételi arány, s hivatalos közlések szerint a választójoggal rendelkező polgárok negyven százaléka levélben voksolt.

A központi választási iroda vezetője, Ligyija Jermosinak szerint az eddig összeszámolt voksok 82 százaléka jutott Lukansekának.

Az eredmények közzététele után várhatóan az ellenzékiek tüntetéseket kezdenek Minszkben, mivel valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan ezt a választást is manipulálta a termelőszövetkezei elnökből államfővé avanzsált politikus.

Szvjatlana Tihanojszkaja az állami exit poll eredményének ismertetését követően újságíróknak úgy nyilatkozott, biztos abban, hogy a többség őt támogatja, és nem hisz a hivatalos előrejelzésnek. "Azt hiszem el, amit a saját szememmel látok, és én azt látom, hogy a többség velünk van" - jelentette ki a politikus a hvg.hu szerint.

Helyszíni jelentések szerint Minszk belvárosában leállították a járműforgalmat, miután az ellenzékiek gyülekezni kezdtek és elfoglalták az úttest egy részét. Összecsaptak a rohamrendőrök és az ellenzékiek. A rendőrök hangránátokkal és könnygázzal próbálják meg szétoszlatni a tömeget.Orosz források szerint más városokban is tüntetések kezdődtek, egyebek mellett Bresztben és Vityebszkben is utcára vonult az ellenzék. A rendőrök ott is megkezdték a letartóztatásokat.

A Mérce arról ír, hogy független elemzők szerint Tihanojszkaja győzött. A lengyel Bielsat elemzése alapján éppen fordítva van az eredmény, mint a hivatalos. Eszerint Tyihanovszkaja győzött 71 százalékkal, Lukasenka pedig 10 százalékot tudott összeszedni. A külföldről szavazók körében a követségeken készített exit pollok szintén Tihanojszkaja győzelmét mutatják. Budapesten például a hazánkban szavazók körében Tihanojszkaja a voksok 83 százalékát kaphatta.