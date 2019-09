Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az időjárás is betett a Thomas Cooknak - mi lesz a kispénzű nyugdíjasokkal?

Számos oka volt annak, hogy bedőlt a világ egyik legrégibb vállalata, a brit Thomas Cook utazási iroda, nem pusztán arról van szó, hogy az internetes utazásszervezés legyőzte a hagyományos idegenforgalmi üzleti modellt. Például az állam 70 évvel ezelőtt megmentette a vállalatot, ám most nemet mondott.

A szakértőket nem igazán érte váratlanul a brit Thomas Cook utazási iroda csődje, bár mindig szomorú, ha egy igen régi, ez esetben 178 éves vállalat eltűnik a színről - derül ki a Guardian háttéranyagából. A csőd közvetlen oka ismert: a cég megmentésére tett utolsó, kétségbeesett kísérlet során a hitelező bankok - köztük a kormány ellenőrzése alatt álló RBS - nem voltak hajlandóak újabb 200 millió font kölcsönt betolni a vállalatba. Ez nem látszik meglepőnek, ha figyelembe vesszük, hogy közel 71 milliárd forintról beszélünk, amiből bőven fel lehetne építeni Budapest határában egy újabb Megyeri hidat.

Az igazi okok azonban jóval mélyebbre nyúlnak vissza: az utazási iroda fizetőképességét rombolta egy katasztrofálisan rossz döntésnek bizonyult 2007-es cégfelvásárlás, a hitelek duzzadása és persze az internetes utazásszervezés előretörése. Ezt kiegészítette az üzleti környezet bizonytalanná válása a brexit körüli huzavona miatt és végül még az időjárás is a Thomas Cook ellen fordult. A vállalatcsoport májusban 1,5 milliárd milliárd font veszteségről számolt be, miután egymilliárdot le kellett írnia az Airtours és Going Places márkáiról ismert MyTravel 2007-es felvásárlása nyomán.

Nagy tévedés

A két vállalat egyesülésétől azt várták, hogy évente 75 millió font megtakarítást hoz a feleknek és képessé teszi az ősöreg céget arra, hogy válaszoljon az internetes kihívók támadására. Ehelyett a Thomas Cook olyan céggel állt össze, amely az elmúlt hat évben csak egyszer ért el nyereséget, így valójában csak jókora adósságot rakott az utazási iroda nyakába.

Egy biztos: nem a britek utazási kedve ment el, hiszen 2018-ban 60 százalékuk kelt útra, míg egy évvel korábban még 57 százalék volt ez az arány. Ennek azonban a fapados légitársaságok és az olcsó szállást kínáló Airbnb voltak a haszonélvezői, nem az 560 fizikai irodát üzemeltető Thomas Cook. Manapság hét turistából csak egy tér be az ilyen irodákba, hogy szétnézzen a lehetőségek között - derül ki az Abta kereskedelmi szövetség adataiból. Ráadásul inkább 65 év feletti, kispénzű emberekről van szó.

További csapások

Nem meglepő, hogy az angol-német Tui, a Thomas Cook legnagyobb versenytársa hasonló bajokkal küzd, mint amik csődbe vitték a brit céget. 2019-re profit warningot is adott ki, azaz várhatóan nem fogja hozni a korábban várt nyereséget. Ugyanakkor a két vállalat közti különbség is nagy: a Tuinak jóval kisebb az adóssága, emellett sok hotellel és üdülőhajóval rendelkezik, amelyekkel most elcsábíthatja a kidőlt rivális ügyfeleit.

Úgy tűnik, a klímaváltozás is betett a Thomas Cooknak. A 2018 májusában Európát elérő hőhullám miatt sokan lemondták az üdülésüket és inkább otthon élvezték a különlegesen meleg időt. Ezt követően, 2019-ben arra panaszkodott az utazási iroda, hogy brit vendégei egymás után halasztják el nyári utazásaikat a brexit okozta bizonytalanság, illetve a font gyengülése miatt, ami szintén a brit kilépéssel kapcsolatos aggodalmakra vezethető vissza.

Sötét felhők

A Thomas Cook 2011-ben egyszer már hajszál híján csődbe ment. Adósságállománya elérte az 1,1 milliárd fontot, és csak egy tőkeinjekciónak köszönhetően maradt talpon. Ez azonban újabb hitelekkel terhelte meg a kasszáját. A vállalat 2011 óta 1,2 milliárd fontot költött csak kamattörlesztésre, ami azt jelenti, hogy az általa eladott évi 11 millió utazásból befolyt bevételének több mint negyedét kellett erre költenie.

Néhány évig úgy tűnt, hogy egy szakmai befektető, a kínai Fosun International - amelyet Kuo Kang-csang, Kína Warren Buffettje vezet - mentőövet dob a vállalatnak. A kínai cég 2015-ben részesedést vásárolt a Thomas Cookban, mert azt tervezte, hogy létrehoz egy globális utazási és szórakoztatási vállalkozást, amihez már megszerezte a francia Club Medet és a kanadai Cirque de Soleilt.

Az utazási iroda augusztusban publikált átszervezési terve 450 millió fontos tőkeinjekcióval számolt a Fosuntól, cserébe átadta volna többségi részesedését. A többi részvényestől érzékeny búcsút vettek volna. A koncepció emellett azzal számolt, hogy a Thomas Cook leírhat 1,7 milliárd font bankhitelt. Ez a terv hullott darabjaira szeptember végére, ami annyiban nem meglepő, hogy az utazási irodák a foglalásoknak köszönhetően főként tavasszal gyűjtik be bevételeiket.

Állam bácsi a színen

Egyes szakértők szerint meg kellett volna menteni a céget, mert a külföldön rekedt turisták hazaszállítása és kártalanítása többe fog kerülni, mint az említett 200 millió font, ami a túléléshez kellett volna. (Sok magyar turista is aggódik a hazautazása miatt.) A kormány azonban nem hallgatott a mentőcsomagért kiáltó hangokra. Azzal érvelt, hogy akárcsak a Monarch Airlines 2017-es bedőlése ez is tisztán üzleti ügy és a károkat enyhíteni lehet biztosításokból.

Hol vannak már a régi szép idők, amikor még az állam nem volt ilyen smucig. A Thomas Cookot a brit életmód részének tekintették, ezért - megmentve az akkor is fenyegető csődtől - 1948-ban államosították. Ezután 1972-ig a British Railways részeként állam bácsi szárnyai alatt maradt. Most azonban elsodorta az idegenforgalom internetes forradalma, ami kiegészült azzal, hogy visszafizethetetlenül nagyra hízott adósságot próbált törleszteni.