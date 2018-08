Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az időjárás miatt jöhet drágulás a brit boltokban

Londoni pénzügyi elemzők várakozása szerint az elmúlt hónapok szélsőséges időjárása valószínűleg több tízmillió fonttal drágítja nemzetgazdasági szinten a brit fogyasztók heti bevásárlását.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) hétfőn ismertetett tanulmánya kiemeli, hogy Nagy-Britannia minden idők egyik legmelegebb és legszárazabb nyarát élte át az idén; a napi középhőmérsékletek április óta meghaladták a hosszú távú átlagot, és egyes országrészekben ötven napnál is hosszabb ideig nem volt eső.

Mindezt ugyanakkor hideg, csapadékos tél előzte meg, és e szélsőségek máris látszanak a hazai élelmiszertermelés nagybani árain: márciustól júliusig a hagymafélék termelői ára 41 százalékkal, a répáé 80 százalékkal, a salátaféléké 61 százalékkal, a kenyérgabonáké 20 százalékkal, az eperé 28 százalékkal emelkedett - idézi az MTI.

A Nagy-Britanniában felhasznált takarmány- és étkezési gabona jelentős része más európai országokból érkezik, ám ezeken a területeken is hőmérsékleti rekordokat mértek az idén. A tartalékok egyelőre megakadályozták a gabonaárak drasztikus megugrását, de az ágazati előrejelzések és a határidős árfolyamok ezen a piacon is közelgő áremelkedésre utalnak - hangsúlyozzák a CEBR londoni elemzői.

Nem azonnal gyűrűzik be a baj

A ház szerint különös aggodalom forrása a búza, amely jelentős súllyal van jelen a brit és az európai fogyasztási kosárban. Az Európában betakarított búzamennyiség az idén várhatóan 5 százalékkal csökken, és az európai határidős búzaárak április vége óta 30 százalékkal emelkedtek.

A CEBR számításai szerint mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a nagybani brit élelmiszerárak a következő időszakban legalább 5 százalékkal emelkednek, és ez 45 millió fonttal - több mint 16 milliárd forinttal - növeli a heti fogyasztási költségeket, 7,15 fonttal - 2600 forinttal - drágítva egy-egy brit háztartás esetében a havi bevásárlást.

A CEBR elemzői hangsúlyozzák, hogy 18 hónapig is eltarthat, mire a nagybani árak kiugrása teljesen átszűrődik a fogyasztási inflációba, így - jóllehet a nyári hőség már túljuthatott csúcspontján - a szélsőséges időjárás fogyasztói költségeinek emelkedése várhatóan még csak ezután kezdődik.

Képünk forrása: Shutterstock.