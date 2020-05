Az időjárás nem lassítja a járványt - új tanulmány érkezett

Újabb tanulmány látott napvilágot a Covid-19 járvány és az időjárási viszonyok kapcsolatát vizsgálja. A Princeton Egyetem kutatói szerint a melegebb időjárás az északi féltekén várhatóan nem fogja lassítani a vírus terjedését és a melegebb éghajlatú országokban sem lesz kevésbé súlyos a járvány.

Az elmúlt hónapokban több tanulmány és kutatás is megjelent azzal kapcsolatban, hogy vajon a Covid-19 járványt okozó SARS-Cov-2 vírus fertőzőképessége a melegebb időjárási körülmények között kisebb lesz-e. Ennek azért van jelentősége, mert ha a külső hőmérséklet és páratartalom jelentősen csökkenti a vírus fertőzőképességét, akkor megvan az esélye annak, hogy a járvány a szezonális influenzához képest a nyár beköszöntével alábbhagy, esetleg el is halhat legalább néhány hónapra.

A pro és kontra következtetésekre jutó tanulmányok közül most a kontra táborába tartozók száma gyarapodott eggyel. A Princeton Egyetem kutatóinak hétfőn publikált anyaga ugyanis arra a következtetésre jutott, hogy bár elképzelhető, hogy a vírus fertőzőképessége függ az időjárási viszonyoktól, azonban a járvány alakulásában ennél sokkal nagyobb szerepet játszik a jelenlegi szakaszban a lakosság érzékenysége.

Modellszámításaik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a jelenlegi körülmények között nem lehet arra számítani, hogy a nedvesebb és melegebb éghajlatú országokban kevésbé súlyos lenne a járvány kitörése. De azt sem lehet várni, hogy a nyári időjárás a korlátozó intézkedések nélkül önmagában gátat szabna a betegség jelenlegi terjedésének.

A tanulmányban a Princeton Egyetem kutatói és az Egyesült Államok Egészségügyi Intézete (US National Institutes of Health) egy terjedési modellt alkottak, amelyben olyan változókat építettek be, mint például a terjedés sebességének időjárás-érzékenysége, a betegség legyőzése után kialakuló immunitás átlagos hossza, s felhasználták azokat az adatokat is, amelyeket a korábbi, ismert koronavírusok időjárás-állóságáról ismertek.

Ezután szimulációkat futtattak le azok alapján az információk alapján, amit a Sars-Cov-2-ról eddig ismertté váltak. A modellszámítások azt az eredményt hozták, hogy az időjárási körülmények, a nedvesség, a hőmérséklet és az időjárási övezet csak nagyon szerény mértékben változtatták meg a járvány nagyságát. Hosszabb távon a vírus időjárási körülményekre való érzékenysége segíthet az újabb kitörések előrejelzésében, azonban a járvány jelenlegi szakaszában a lakosságon belül az immunitással rendelkezők aránya sokkal fontosabb tényező a járvány terjedésében.

A tanulmány szerint fontos az is, hogy milyen hosszú ideig lesz immunis az, aki már egyszer átesett a betegségen, ennek ismerete alapvető lesz a jövőbeni járványellenes intézkedéseknél.

A tanulmány szerzői egyébként a Princeton Egyetem újságjában azt mondták, megállapításaik nem azt jelentik, hogy a SARS-Cov-2 ne lenne érzékeny az időjárásra. Sőt, szerintük nagyon is megvan a lehetősége annak, hogy néhány év múlva már az időjárási körülmények súlya sokkal nagyobb lesz a járvány kiterjedésében, ahogy a lakosság egy nagyobb részének meglesz a védettsége a vírussal szemben. Így elképzelhető, hogy a korábbi koronavírusokhoz hasonlóan a SARS-Cov-2 is szezonális járványok képében jelentkezik majd a későbbiekben.