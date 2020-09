Az iskola lenne a legbiztonságosabb hely?

Szerbiában az általános és középiskolákban tanulók számához képest kevesen kapták el a koronavírus-fertőzést. Emellett hatékonyabbá teszik a külföldről hazatérők ellenérzését.

Mladen Sarcevic szerb oktatási miniszter beszámolója szerint Szerbiában az idei iskolaévben bő két hét alatt 52 koronavírus-fertőzött diákot és 20 felnőttet diagnosztizáltak az iskolákban - írta a vajdasági Szabad Magyar Szó. A miniszter véleménye szerint 850 ezer diáknál ez jó eredménynek számít.

Belgrádban 16 fertőzött tanulónk van, mind különálló eset, egyetlen iskolában fordult elő, hogy egy osztályban két megbetegedést észleltünk - mondta a miniszter. A tanügyi intézmények személyzete közül néhány tanár, takarítónő és egy igazgató kapta el a vírust. "Jelenleg az iskola a legbiztonságosabb hely"- vonta le a tanulságot a tárcavezető. A fertőzött diákok online oktatásban részesülnek.

Predrag Kon epidemiológus, a szerbiai válságstáb tagja szerint megvalósítható az az elképzelés, miszerint a külföldről hazatérő polgárok jelentkezzenek az egészségügyi intézményekben, ne a hatóságok keresgéljék őket. A külföldről hazatérők elektronikus úton is jelentkezhetnek majd, egy külön telefonközpontot is biztosítanak erre a célra, illetve úgynevezett Covid-egészségházakban is lehetőség nyílik erre.

Ez az egészségügyi felügyelet egyik formája, de nem az a fajta ellenőrzés, amelyet a törvény előirányoz és amelyért a Közegészségügyi Intézet felel. Ilyen nem lenne lehetséges, mert ha 50 ezer ember hazatérésére számítunk, akiket 10 napig kellene ellenőrizni, az félmillió ellenőrzést jelentene, ezt rendkívüli állapot nélkül nem lehet megvalósítani - mondta Kon.