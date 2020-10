Az oroszok gyengéden mérgezni kezdték a nagy lengyel álmot

Az utolsó brit dinoszaurusz

Hinkley Point C, melynek első ötletével még Margaret Thatchert állt elő, az Egyesült Királyság történetének egyik legfurcsább építési projektje, Nem csak azért, mert évtizedeken keresztül tervezték, elszálltak a költségek, miközben az ipari kémkedés és a sorozatos munkahelyi öngyilkosságok árnyéka is vetül már rá, hanem mert még mindig nincs készen. - A Napi.hu nemrég ezért is döntött úgy, hogy érdemes "a világ legdrágább atomerőműve" eddigi történetét feldolgoznia