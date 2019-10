Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az oroszok már pumpálják a gázt a Török Áramlatba

A Török Áramlat gázvezetéket elkezdte tesztelni a Gazprom. Az év végére már működhet az új gázvezeték.

Az orosz Gazprom megkezdte a Török Áramlat vezeték tenger alatti szakaszának gázzal való feltöltését - idézi a Reuters a vezeték üzemeltetőjét.

Oroszország azt tervezi, hogy az év végére éles üzembe helyezi a csővezetéket, amelynek éves kapacitása 15,75 milliárd köbméter lesz. Ezzel a mennyiséggel egyelőre csak a török belföldi fogyasztókat látnák el. Viszont már javában zajlanak az előkészületei egy Európába tartó leágazásnak, amely a hamvába halt Déli Áramlat vezeték kisebb kapacitású újragondolása.

A második, azonos kapacitású rész várhatóan Bulgárián és Szerbián át egészen Magyarországig érne el. A Hürriyet török napilap október elején arról számolt be, hogy ez 2020-ra már működőképes lehet és lesz egy leágazása a Boszniai Szerb Köztársaságban is. Az építési munkálatokat már áprilisban elkezdték a szerb szakaszon a TASS szerint, amely idézve a helyi hálózatüzemeltetőt, azt mondta, hogy jövőre már Horgosnál a magyar határt is elérhetik.

A Török Áramlat balkáni második szakaszát a Gazprom South Stream Lite (Déli Áramlat Lite) néven emlegeti. Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági évnyitóján a következő évtized hat legfontosabb célkitűzése közé emelte e gázvezeték bekötését.