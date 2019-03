Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az USA-ban terjeszkedik a venezuelai ellenzék

A venezuelai ellenzék vezetőjének, Juan Guaidónak a megbízottjai ellenőrzésük alá vonták a latin-amerikai ország egyesült államokbeli képviseleteinek három épületét - jelentette be hétfőn Carlos Vecchio, Guaidó washingtoni képviselője.

Dzindzisz Sztefan , 2019. március 19. kedd, 07:58 Fotó: Reuters / Carlos Garcia Rawlins

Vecchio közlése szerint a New Yorkban lévő venezuelai konzulátusról, valamint két olyan washingtoni épületről van szó, amely a venezuelai védelmi minisztérium tulajdonát képezi. A magát januárban ideiglenes államfőnek kikiáltó és az Egyesült Államok által elsőként elismert Guaidó képviselője azt is közölte: napokon belül birtokba veszik Venezuela washingtoni nagykövetségének épületét. Az amerikai főváros egyik elegáns negyedében található épület értéke - washingtoni ingatlanszakértők becslései szerint - mintegy 2,2 millió dollár - írja az MTI.

"Azért tettük meg e lépéseket, hogy megőrizzük a venezuelaiak vagyonát ebben az országban" - fogalmazott Carlos Vecchio, aki a venezuelai katonai attasé irodájában tartott hétfőn sajtóértekezletet. Az épületben levették a falról Nicolás Maduro elnök arcmását, és a helyére Juan Guaidóét tették fel. Robert Palladino amerikai külügyi szóvivő újságíróknak azt mondta: az Egyesült Államok "örömmel támogatja" az épületek tulajdonosváltására vonatkozó kérést.

A venezuelai külügyminisztérium közleményben szólította fel az amerikai hatóságokat, hogy "tegyék meg a szükséges intézkedéseket" az épületek és a benne lévő irodák "erőszakos elfoglalásának azonnali visszafordítására". A venezuelai tárca álláspontja szerint a tulajdonjog átruházásával megsértették a diplomáciai tulajdonban lévő vagyonok védelméről szóló nemzetközi egyezményeket.

Carlos Vecchio egyúttal bejelentette azt is, hogy az Egyesült Államokban a venezuelai külképviseleteken dolgozó 55 munkatárs közül 12 személy döntött úgy, hogy az Egyesült Államokban marad és Juan Guaidót támogatja. Vecchio sajtóértekezletén - ahol elhangzott az is, hogy Venezuelában már visszafordíthatatlan változások zajlanak - megjelent az ország Egyesült Államokban akkreditált katonai attaséja, José Luís Silva ezredes is, aki már január 27-én elismerte Juan Guaidót ideiglenes államfőként.

Az Egyesült Államok még Venezuelában maradt diplomatái a múlt hét végén valamennyien elhagyták a dél-amerikai országot.