Az USA és Guatemala bevándorlás visszafogását célzó egyezményt írt alá

Az Egyesült Államok és Guatemala aláírta a bevándorlás visszafogását célzó egyezményt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken az MTI szerint.

"Az Egyesült Államok és Guatemala megegyezésre jutott a menedékkérők ügyében. Az erről szóló megállapodást éppen most írtuk alá az Ovális Irodában" - tudatta Twitter-oldalán az amerikai elnök. Majd nem sokkal ezt követően az újságírókat is tájékoztatta a Fehér Házban.

A dokumentum aláírásakor jelen volt Kevin McAleenan, az amerikai kormány ügyvezető belbiztonsági minisztere és Enrique Antonio Degenhart guatemalai belügyminiszter is - írja az MTI.

Az egyezmény értelmében Guatemala "harmadik biztonságos országnak" számít majd, tehát aki Guatemalán keresztül indulna az Egyesült Államok déli határai felé, azt az immár biztonságosnak minősített közép-amerikai ország hatóságai visszafordítják. A megállapodás mindenekelőtt a Guatemalán áthaladó hondurasi és salvadori állampolgárokat sújtja.

Kérdés, hogy hogy fog hatályba lépni

Jimmy Morales guatemalai elnöknek a múlt hét elején kellett volna Washingtonban aláírnia a szerződést, de az utolsó pillanatban a guatemalai alkotmánybíróság kimondta, hogy az elnök csakis a parlament felhatalmazásával fogadhatja el az egyezményt. Hírügynökségek ennek kapcsán megjegyzik, hogy egyelőre nem világos, miként fog hatályba lépni a feltehetően belpolitikai vitát kavaró megállapodás. A latin-amerikai ország törvényhozása jelenleg nyári szünetet tart.

Trump a guatemalai visszakozást követően bejelentette: amennyiben nem lesz megegyezés, Washington büntetővámokkal sújtja a guatemalai termékeket. A guatemalai elnök pedig azzal vádolta a taláros testület tagjait, hogy személyes politikai céljaikat hajszolják és megsértették az alkotmányt azzal, hogy beavatkoztak az ország külpolitikájába.

McAleenan maga is elismerte az aláíráskor: "több eljárásjogi lépésre" van még szükség mindkét országban ahhoz, hogy hatályossá válhasson a megállapodás. Azt mondta azonban, hogy ez várhatóan a következő hetekben bekövetkezik.

"Hosszú évek" munkája

Az aláírás utáni sajtótájékoztatón Trump úgy fogalmazott: "ez nagyszerű nap", és az Egyesült Államok "hosszú évek óta dolgozott ezen" Guatemalával. Az elnök többször is hangoztatta, hogy a két ország között "nagyszerű a kapcsolat". Egyúttal leszögezte, hogy kormánya hasonló megállapodás aláírására törekszik Mexikóval. Mexikó eddig elzárkózott ettől.

Morales a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy a megállapodás elejét vette a Guatemala elleni "drasztikus szankcióknak".

A guatemalai kormány állásfoglalása szerint a pénteken aláírt egyezmény két évre szól és végrehajtását háromhavonta felülvizsgálják. A tájékoztatás szerint a megállapodás hatálya nem terjed ki guatemalai menedékkérőkre, sőt a dokumentum értelmében a guatemalai állampolgárok számára lehetővé válik, hogy az Egyesült Államokba ideiglenes munkavállalási vízumot kapjanak mezőgazdasági dolgozókként, valamint közép- és hosszú távú munkavállalási vízumot az építőipari, szolgáltatási szektorokban.

262 vs. 200 ezer

Guatemala Közép-Amerika egyik legszegényebb állama, és az országnak kevés tapasztalata van nagyszámú menedékkérő fogadásában, ami ráadásul megterhelné szűkös erőforrásait is. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint tavaly január és november között mindössze 262 ember nyújtott be menedékkérelmet Guatemalában, összehasonlításul csaknem 200 ezer hondurasi és salvadori bevándorlót fogtak el az amerikai hatóságok az Egyesült Államok déli határán 2018 októbere óta.