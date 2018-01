Az USA nagyon készül az észak-koreai háborúra - De békülne

Az Egyesült Államok jelentős katonai erőket csoportosít át a Koreai-félszigethez. A legfejlettebb, atombombák szállítására alkalmas repülőit is a térségben, Guamon állomásoztatja. De a konfliktus diplomáciai rendezése az elsődleges cél (többek közt a téli olimpiai miatt is).

A héten két hírből is kiderült, hogy az Egyesült Államok komolyan készül egy esetleges észak-koreai katonai beavatkozásra. Múlt vasárnap a New York Times cikke számolt be arról, hogy a hadsereg folyamatosan gyakorlatozik, a sztálinista diktatúra elleni fellépésre készítik fel a katonákat. Míg hétfőn az AP adta hírül, hogy a tengerészet hajókat és bombázókat vezényel a Koreai-félszigethez.

Ennek ellenére a békés, diplomáciai megoldásban bízik az USA - írja összefoglaló elemzésében a Vox, amely arra is kitér.

A portál szerint az amerikai készültséget jól illusztrálja, hogy kettő darab B-2-es bombázót vezényeltek át Guamba, egy olyan katonai bázisra, amely 3000 kilométerre van csak Észak-Koreától. A repülők a hadsereg legmodernebb bombázói, atomfegyverek szállítására is alkalmasak. De hat darab - szintén nukleáris támadásra is bevethető - B-52-es nehézbombázót is a támaszpontra küldött. Valamint megérkezett a Csendes-óceánon a USS Carl Vinson repülőgép-hordozó is, amelyen kívül még kettő anyahajó van Japán partjainál.

Mindeközben pedig Japán arra készíti fel a hadihajóit, hogy azok képesek legyenek gyorsan evakuálni a lakosságot a tengerparti településekről. Ugyanúgy arra is van már tervük, hogy Dél-Koreából kimenthessék az embereket, ha a repülőtereket az országban valamiért le kellene zárni.

A katonai előkészületek viszont nem feltétlenül jelentik azt, hogy háborúra készülnének a felek: kedden 20 ország vezetői találkoznak a kanadai Vancouverben, hogy az észak-koreai atomprogram leállításáról egyeztessenek. A mozgósítás ezért inkább elrettentés lehet, hogy a diktatúra vezetőjét, Kim Dzsongunt tárgyalóasztalhoz kényszerítsék.

Diplomaták úgy vélik, hogy erre jó megoldás lehet, ha tengeri blokád alá veszik a kommunista rezsimet. Ezt pedig úgy valósítanák meg, hogy elfognák az Észak-Koreába tartó hajókat. Így elvághatnák a külkereskedelemtől az országot, amely elapaszthatná a totalitárius állam bevételi forrásait. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kedden kezdődő tanácskozáson résztvevő országok bármelyike is támogatja-e ezt a javaslatot.

A békés rendezés hívei az elmúlt hetek eseményei miatt bizakodnak: Észak- és Dél-Korea a február elején kezdődő téli olimpia miatt újra folyamatos kapcsolatban vannak, aktívak a diplomáciai csatornáik. A két ország döntött arról is, hogy sportolóik közösen, egy zászló alatt vonulnak be az eseményre és egy vegyes női hokicsapatot is indítanak.

