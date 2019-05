Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az USA segítségére szorul Európa az oroszokkal szemben

Az európai NATO-tagállamok nincsenek felkészülve egy esetleges védelmi háborúra Oroszországgal szemben az Egyesült Államok segítsége nélkül - áll a legnagyobb londoni hadászati-védelmi kutatóintézet friss tanulmányában, amiről a hvg.hu számolt be.

A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IISS) elemzése szerint ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait egy esetleges orosz támadástól, mintegy 357 milliárd dolláros (102 ezermilliárd forint) többletkiadásra lenne szükség védelmi téren - olvasható a cikkben.

Még ha ez az összeg rendelkezésre állna is, a NATO európai tagországainak hozzávetőleg húsz év kellene a szükséges kapacitások kiépítésére - írta az IISS.

A kutatóintézet szakértői számításaiknál két képzeletbeli feltevésből indultak ki: egyrészt, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból, másrészt, hogy a feszültségek Oroszország és az észak-atlanti szövetséghez tartozó Litvánia és Lengyelország között háborúvá fajulnak, s orosz csapatok szállják meg Litvániát és Lengyelország egyes részeit.

Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a NATO-t, és az elmúlt években kilátásba helyezte Washington kilépését is a szövetségből - jelentette tavaly a The New York Times című amerikai lap Trump munkatársaira hivatkozva. Trump a tavaly júliusban tartott brüsszeli NATO-csúcs előtt bírálta Németországot az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépítéséért, azt hangsúlyozva, hogy ezzel Németország Oroszország "túsza" lesz. Az amerikai elnök emellett a NATO-tagállamok védelmi kiadásainak növelését követelte - emlékeztetett a hvg.hu.