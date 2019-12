Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bajba kerülhetnek a gyerekesek

Brit tudósok megvizsgálták, hogyan hat a karácsony előtti vásárlási kényszer az emberekre. Érdekes eredményre jutottak azzal kapcsolatban, kik vesznek fel hitelt a shoppingoláshoz.

A karácsony előtti vásárlási kényszerből fakadó pszichológiai és pénzügyi nyomás hatását vizsgálták brit tudósok - foglalta össze Simon McNair és szerzőtársai tanulmányát a G7. Arra voltak kíváncsiak, hogy nagy nyomás alatt hogyan hat a vásárlási döntésekre az emberek személyisége és pénzügyi tudatossága.

Ennek vizsgálatára a legjobb időszak a karácsony előtti vásárlási hullám. Ez egyformán hat szinte mindenkire, aki ünnepli a karácsonyt. Az Egyesült Királyságban például a megkérdezettek 92 százaléka érzi nyomásnak, hogy ajándékot vásároljon karácsonykor szeretteinek. Ajándékoznak a gazdagok és a szegények, a spórolósak és a nagy lábon élők, a fiatalok és az idősek.

McNairék kérdőívben kérdeztek majdnem 300 embert Angliában arról, hogy adósságba keveredett-e a karácsonyt megelőző időszakban, ami érdekes eredményt hozott. Az eredmények szerint a demográfiai adatok közül csak az hat az adósságba kerülés valószínűségére, hogy van-e gyereke a kérdezettnek vagy nincs.

A játékok árának alakulását látva nem is csoda, hogy sok szülőnek nem elég mély a zsebe, ha olyan ajándékot akar a gyereknek adni, amire vágyik. Ráadásul nagy nyomás helyeződik a szülőkre, mert ha maguktól nem is vennék meg a drága játékokat, ha a többi gyerek is megkapja, amit akar, akkor a sajátjuk sem maradhat ki a jóból.