Bajban a lengyelek: továbbállnak a bevándorlók

Egyre több ukrán vendégmunkás akar továbbmenni Lengyelországból Németországba, ami gondot okozhat a súlyos munkaerőhiánnyal küszködő lengyel vállalatoknak.

Egyre nő Lengyelországban azon ukrán vendégmunkások száma, akik tovább akarnak utazni Németországba. A gond az, hogy keletről nem jönnek mások helyettük, ezért a lengyel vállalatoknál újratermelődhet a munkaerőhiány - vette át a Puls Biznesu gazdasági lap információját a Business Insider Polska.

Az a lehetőség, hogy a német munkaerőpiac megnyílik az unión kívüli polgárok előtt is, régóta aggodalommal tölti el azokat a lengyel munkaadókat, akik ukrán dolgozókat is alkalmaznak. Néhány hónapja a Manpower munkaerő-piaci ügynökség készített egy felmérést, amelyből kiderült, hogy minden negyedik ukrán tovább akar utazni Lengyelországból Németországba. Ezt az adatot az Ukrajnából érkező vendégmunkásokat is alkalmazó Personnel Service munkaerő-ügynökség is megerősítette.

A lap szerint a szakemberek úgy becsülik, hogy 250-500 ezer ukrán tovább akar menni Lengyelországból. Nem meglepő, hogy a magasabb német fizetések,a jobb életszínvonal elérésének lehetősége vonzza őket.