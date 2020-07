Bajban az üzletek Amerikában - nincs pénzük

Váratlan problémával találkoznak az élelmiszerboltok az Egyesült Államokban: nem tudnak visszaadni, miután a gazdaság egészében kifogytak az aprópénzből. Több helyen korlátozzák a készpénzhasználatot, illetve arra kérik a vevőket, pontos összeggel fizessenek.

Nagy amerikai élelmiszerláncok mint a Walmart, Kroger vagy a CVS napi bajban vannak, mivel nem tudnak visszaadni a vásárlóknak. Egyszerűen nincs elég rendelkezésre álló aprópénz.

A furcsa jelenség oka kettős. A koronavírus járvány miatt a pénzverdékben is távolságtartási és egyéb biztonsági intézkedéseket vezettek be, ami visszafogta a termelést. Közben a karanténban lévő lakosság is kevesebbet járt el otthonról költeni, így az ő érméik se jutottak vissza a bankokhoz.

Júniusban a Federal Reserve, az amerikai jegybank is elkezdte kimérni, hogy hova, mennyi érme juthat az országon belül.

A boltok evidens megoldásokat vezettek be. Egyrészt igyekeznek előtérbe helyezni a kártyás fizetést, az olyan vevőket, akiknek ez nem opció arra kérik, próbáljanak meg pontos összeggel fizetni a vásárlásukkor.

A Kroger láncnál azt találták ki, felkérik a vásárlóikat, hogy az összeget, amit érmék hiányában nem tud a bolt visszaadni, felajánlják jótékonysági célokra.