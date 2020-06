Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bajban van a tonhalellátás a világon

A tonhalhalászatot is elérte a válság, miután a koronavírus-járvány miatt bezártak az éttermek, így csökkent a kereslet. A védekezés miatt a munkavégzés is sokkal nehezebb, ami kihathat a globális kínálatra is.

A spanyol tonhalpiac is megérezte a koronavírus-járvány hatásait. Az éttermek világszerte bezártak vagy csak korlátozottan működnek, ezért a halászok aggódnak amiatt, hogy ki fog tőlük vásárolni. Ráadásul a biztonsági előírások is nehezítik a munkájukat - írja az Euronews. Történelmi összeomlás - hogyan tovább? Az egész világon visszaesést hozott a járvány, ugyanis hiába lennének tonhalak a tengerekben, de a halászokra is vonatkoznak a járványügyi előírások - például a kétméteres távolságtartás -, ami miatt jóval nehezebben tudják végezni a munkájukat. A másik probléma pedig az, hogy a legtöbb kifogott állatot és feldolgozott terméket Japánba szállítanák, de mivel a vendéglátóhelyek ott is zárva vannak, nehéz eladni a fogást. Az Euronewsnak egy halászati cég vezetője, Andres Jordan arról beszélt, hogy komoly nehézségeket okoztak a rendkívüli intézkedések, mert teljesen leállt a szállítás a fő ügyfeleiknek, a bároknak és éttermeknek. Globálisan egyre nagyobb bajban vannak emiatt a tonhalbeszállítók, akiknek a bevételei olyan mértékben estek, hogy akár a világ ellátása is felborulhat. Eleinte túlkínálat lehet a piacokon, de az olcsóbb termékek hamar eltűnhetnek, a kereslet visszatérésével pedig a hiány akár az árakat is felhajthatja az egekbe. A csendes-óceáni térségben, már látszik, hogy válságban vannak a halászok.