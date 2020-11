Bakizott Trump csapata?

Feltehetően egy hotelben akart sajtótájékoztatót tartani Donald Trump amerikai elnök stábja, csak erről épp a szálloda nem tudott.

Az amerikai elnökválasztáson Joe Bidennel szemben alulmaradt jelenlegi elnök, Donald Trump szombaton kiírta a Twitterre, hogy ügyvédje, a kampánycsapatában is tevékenykedő Rudy Giuliani "nagy sajtótájékoztatót" tart Philadelphiában a Four Seasons Total Landscapingnél.

A Four Seasons hotel hivatalos Twitter-profilján ezt követően azt írta: a félreértések elkerülése végett közlik, nem a philadelphiai Four Seasons hotelben lesz a sajtótájékoztató, hanem a Four Seasons Total Landscapingnél, ami egy másik helyszín, és semmilyen kapcsolatban nem áll a hotellel - írja a 444.hu. Feltételezhetően Trump stábja tévesen rossz helyszínt foglalt le.

A Four Seasons Total Landscaping ugyanis egy kertépítő cég Philadelphia külső részén, és Giuliani valóban a vállalkozás parkolójában volt kénytelen megtartani a sajtótájékoztatót, nem messze egy szexshoptól és egy temetkezési vállalkozótól.