Baltikumi ultimátumot kapott Fehéroroszország

Bekeményítenek a balti államok Fehéroroszországgal szemben, mivel Minszk figyelmen kívül hagyta Litvánia biztonsági aggodalmait a két országot elválasztó határnál épült osztroveci atomerőművel kapcsolatban. Amikor beindul az atommaghasadás, leáll az áramimport.

A balti államok elhatározták, hogy nem vesznek áramot Fehéroroszországtól - adta hírül a lengyel gazeta.pl. Ezzel kisebb részben nyomást akarnak gyakorolni a belorusz rezsimre, amely erőszakosan lép fel az ellenzéki tüntetőkkel szemben, nagyobb részben szolidaritást vállalnak Litvániával, amely az osztroveci atomerőmű építésének kezdete óta tiltakozik a litván határtól kőhajításra lévő nukleáris létesítmény ellen. Az erőművet az elmúlt hetekben kezdték el feltölteni üzemanyaggal.

Az "áramembargót" az észt gazdasági minisztérium jelentette be, világossá téve, hogy Litvánia, Lettország és Észtország egyezséget kötött ebben az ügyben. A három balti államnak fontos, hogy egységes legyen a balti térség árampiaca: azonos alapon álló nagykereskedelmi árral, összehangolt infrastruktúrával. Úgy vélik, hogy ezzel javíthatják piaci pozíciójukat áramtermelőként is és akkor is, amikor külső szállítókkal kerülnek kapcsolatba.

Nagy csapás lenne

A megállapodás értelmében az elektromos áram kereskedelmét Fehéroroszországgal abban a pillanatban leállítják, amikor a beloruszok beindítják az atomerőművet. (Ezt az első reaktornál az év végére tervezik, az osztroveci létesítmény a tervezett Paks II. ikertestvére lenne.) Bevezetnek egyfajta igazolást is, amely megkönnyíti az áram származásának megállapítását. A Fehéroroszországban termelt elektromos energia ugyanis Lettországon keresztül is eljuthat a balti államokba, amely az orosz hálózat közvetítésével vesz is áramot külföldről.

Fehéroroszország elektromosenergia-exportja 2019-ben kétszeresére, 2,4 milliárd kilowattórára nőtt 2018-hoz képest. A kivitel célországai a balti államok és Ukrajna. Litvániába az elérhető adatok szerint 2019 januárja és májusa között 55 százalékkal, 755,4 millió kilowattórára nőtt a belorusz áramkivitel az egy évvel korábbihoz képest. Fehéroroszország először 2018-ban állíthatta le az elektromos energia importját. Ez az mutatja, hogy áramexportpiacuk több mint felét is elveszíthetik a fehéroroszok.