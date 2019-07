Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankjegyre került Karel Gott

Zéró euró névértékű emlékbankjegyet bocsátottak ki Csehországban a 80. születésnapját vasárnap ünneplő Karel Gott tiszteletére, az énekes képmását viselő 5000 bankó pár óra alatt elkelt vasárnap délelőtt az egyik prágai lemezboltban, amely előtt már szombaton este sorba álltak a legelszántabb rajongók a szakadó eső ellenére.

Az emlékbankjegyet 50 koronáért (2 euróért) lehetett megvásárolni, egy részüket Gott 15 CD-jével együtt.

Karel Gott, akit a sajtóban leggyakrabban "prágai csalogányként", olykor a "Kelet Sinatrájaként", "Prága aranyhangjaként" vagy a "cseh kultúra nagyköveteként" emlegetnek, eredetileg a prágai O2 Arénában adott volna születésnapi koncertet, de a fellépést végül törölték a sztár megrendült egészségi állapotára tekintettel.

Csehország évtizedek óta legnépszerűbb, külföldön is ismert és elismert énekesénél 2015-ben nyirokcsomórákot állapítottak meg, amiből ugyan kigyógyult, de meggyengült az immunrendshzere, ezért az utóbbi években csak ritkán lép fel, akkor is inkább kisebb koncerteken. Legközelebb július 25-én lép színpadra egy libereci fesztiválon.

A jubileum alkalmával Csehországban két nagyszabású válogatás jelent meg Gott legnépszerűbb dalaiból Nejvetsí hity (Legnagyobb slágerek) 1964-2019 és Singly (Dalok) 300 címmel. Ez utóbbi Gott 1962 és 2019 között különböző hanghordozókon megjelent dalaiból tartalmaz válogatást. Mindkét válogatásban helyet kapott a Srdce nehasnou (A szívek nem alszanak ki) című, közelmúltban bemutatott dal, tulajdonképpen duett 14 éves, Charlotte nevű lányával.

Karel Gott legutóbbi dalai tavaly jelentek meg a Ta pravá (Az igazi) címet viselő albumban - írta az MTI.

A cseh könnyűzene és szórakoztatóipar - immár hatvan éve - koronázatlan királya a Prágától nyugatra fekvő Pilsenben született. Villanyszerelőnek tanult, de inkább a gitárt pengette. Először a hatvanas évek legendás prágai kávéházaiban lépett fel, de már 1963-ban a csehek Arany Csalogánya lett: a hallgatói, nézői szavazatok alapján elnyert kitüntető cím, amelyet eddig 42 alkalommal szerzett meg, azóta szinte összeforrt a nevével.

Karel Gott pályafutása során szinte mindent énekelt: népdalt, operettet, balladákat, countryt, sanzont és lírai tánczenét. Több mint 50 millió albumot adott el. A statisztikák szerint mintegy 1700 dalát rögzítették, és külföldön is a keresett énekesek közé tartozik. Több filmben is szerepelt, sok filmzenében hallható a hangja, például a Maja, a méhecske című híres rajzfilmben. Zenekritikusok és statisztikák szerint ez az 1975-ben egy német televíziós rajzfilmsorozathoz készült gyermekdal Gott legnépszerűbb és a nagyvilágban leginkább ismert dala.

Külföldi sikereit főleg Németországban és Ausztriában aratta, mindkét országban szinte saját énekesüknek tekintik Gottot. A hatvanas évek végén, amikor a Csehszlovákia nem volt tagja az Eurovíziónak, Gottot az osztrákok kérték fel, hogy képviselje őket az Eurovíziós Dalfesztiválon. Gott igen népszerű Oroszországban és Lengyelországban, fellépett a híres New York-i Carnegie Hallban, és Magyarországon is több alkalommal koncertezett.

Elismertségét mi sem jelzi jobban, mint hogy 2003 januárjában művészek egy csoportja őt javasolta a cseh államfői tisztségre. Az énekes ugyan nem indult a posztért, de a nagy feltűnést keltő eset jól mutatja társadalmi elfogadottságát.

A legendás énekes csak 2007-ben, 68 éves korában nősült meg: Las Vegasban vette el barátnőjét, az akkor 31 éves Ivana Macháckovát. Az esküvő szűk körben zajlott, csupán a pár kétéves kislánya, Charlotte, valamint a menyasszony édesanyja vett részt rajta. Az esküvő után fél évvel Gott negyedszer is boldog apa lett: megszületett negyedik kislánya, Nelly. A sajtó szerint mindkét kislány nagyon tehetséges, különösen Charlotte, aki már több musicalben is szerepelt. Az énekesnek korábbi kapcsolataiból két felnőtt lánya is van, Dominika és Lucia.

Amíg rendszeresen turnézott, Gott egy-egy fellépéséért a prágai sajtó szerint átlagban 300-500 ezer koronát (3,9-6,5 millió forint) kapott, és ezzel az ő gázsija volt a legmagasabb a cseh énekesek között.

Karel Gottról az évek folyamán számtalan könyv jelent meg. Első önéletrajzát - Zwischen zwei Welten: Mein Leben (Két világ között: Életem) címmel - öt éve jelentette meg a müncheni Riva könyvkiadó. Saját nyilatkozata szerint már készül egy újabb, állítólag az eddigi legteljesebb és legőszintébb önéletrajz is, amely a tervek szerint az idei karácsonyra kerül a könyvesboltokba.

A 80. születésnap alkalmából a cseh közmédia kielemezte Gott 379 cseh nyelvű dalának szövegét, és megállapította, hogy azok legfőbb témája a szerelem. 1960 és 2019 közti dalaiban leggyakrabban az "én" szó fordult elő, 1969-szer, ezt a "te" követte 638 előfordulással, a "szerelem" szó 502-ször hangzott el elő. A legutóbbi tíz évet tekintve az "idő" és az "álom" áll az élen.