Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankkártyával fizet? Jóval olcsóbb lesz sok szolgáltatás az eurósoknak

Az Európai Tanács elfogadta azt a rendeletet, amely az euróban teljesített, határokon átnyúló kifizetések költségét összehangolja az euróövezet és az azon kívüli országok között. A külföldön teljesített fizetéseknél, pénzfelvételnél és átutalásnál a bankok csak annyit számolhatnak fel, mintha a saját tagállamban végeznék a műveletet.

Az Európai Tanács rendelete értelmében az átutalások, a kártyás fizetések és a készpénzfelvételek euróban történő, határokon átnyúló kifizetések díját ahhoz az összeghez kell igazítani, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató egy azonos összegű, a szolgáltató tagállamának pénznemében végzett megfelelő pénzügyi műveletért felszámolna a szolgáltatást igénybe vevőnek - írja a Világgazdaság a cikkében.

A lépéstől azt várják, hogy további 150 millió, euróövezeten kívüli fogyasztóra és akár évi 2,5 milliárddal több ügyletre is kiterjesztheti a kedvezőbb díjú, határokon átívelő euróátutalások biztosította előnyöket. Valamint fontos újítás még, hogy a kártyás fizetés és a pénzfelvétel során a külföldi műveletek esetében a fogyasztók választhatnak, hogy a helyi valutában kívánnak-e fizetni vagy saját tagállamuk pénznemében. Arról is tájékoztatnak mindenkit még a tranzakció előtt, hogy milyen díjat számolnak fel azért. Így tudatosabb dönthetnek a fogyasztók, és több pluszköltségtől is megszabadulnak.

A gyakorlati megvalósítás céljából bevezetésre kerül az a kötelezettség, hogy a teljes felszámítandó valutaváltási díjat az EKB legfrissebb rendelkezésre álló átváltási árfolyamához képest számított százalékos árrés formájában kell közölni - írja a lap, amely szerint a cél az, hogy a nagyobb átláthatóság révén az ügyfelek jobban ismerjék a rájuk kiszabott díjakat, valamint hogy fokozódjon a különböző valutaváltási szolgáltatók közötti verseny.