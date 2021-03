Orosz lett az új Barbie figura

A legújabb Barbie figura megformálásához az egyetlen aktív orosz űrhajósnő adta a mintát, a cél a kislányok ösztönzése arra, hogy merjenek a világűrről álmodni.

Oroszország egyetlen aktív űrhajósnője inspirálta a Mattel játékgyártó cégnél a legújabb asztronauta Barbi baba megformálóját - írja a Moscow Times. A 36 éves Anna Kikina a negyedik orosz nő lehet, akit kilőnek a világűrbe 2022 őszén, ha minden a tervek szerint halad. Attól kezdve, hogy belépett az űrhajósjelöltek közé, egy évtizedet kellett várnia arra, hogy a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó űrhajós lehessen.

A Roszkoszmosz, az orosz űrhajózási ügynökség tájékoztatója szerint az asztronauta Barbie-t nem a kereskedelmi forgalomba szánják, megalkotását Kikina tehetsége, sikere és személyes jó tulajdonságai ihlették. Az ikonikus baba orosz űrhajósnő változata a Mattel Yuo Can Be Anything kampányában vesz részt, kék kiképzési ruhában Kikina nevével és a Roszkoszmosz logójával.

Gyerekként nem álmodtam arról, hogy űrhajós legyek, de ha lett volna egy asztronauta Babie-m, akkor biztosan megfordult volna a fejemben, hogy erre az útra lépjek - mondta Kikina. Persze nem mindenkiből lesz végül űrhajós, és nem is ez a fontos, hanem az, hogy lássák, még erre is lehet esélyük, ha mindent megtesznek érte.

A Mattel először 1965-ben hozott nyilvánosságra asztronauta Barbie-t, a Miss Astronaut Barbie személyében, két évvel azt követően, hogy Valentyina Tyereskova az első nő, aki kijutott a világűrbe, megkerülte a Földet. Ezt követően 1985 és 2019 között minden évtizedben megjelennek egy-egy ilyen babával. A Kikináról mintázott baba egy olyan verseny győzteseinek egyik jutalma lesz, amelyet az 1961-es első szovjet űrrepülés 60. évfordulójára rendeznek.