Bazári alku folyik egy nemzet sorsáról

Bazári alku kezdődött a legkeményebb kilépéspárti brit konzervatív politikusok és a miniszterelnök között az Egyesült Királyság EU-s kilépéséről, ami évtizedekre alapvetően meghatározza az ország sorsát. A felek a kutyájukat sem bíznák egymásra.

Boris Johnson volt brit külügyminiszter, talán a legismertebb brexiter parlamenti képviselő legfrissebb újságcikkében jelezte: hajlandó lenne megfontolni a kormány brexittervének támogatását - indítja helyzetjelentését a Financial Times (FT). A parlament a tory brexiterekkel az élen kétszer hajította vissza az EU és a kormány válási megállapodását, Jonhson maga ezerszer elátkozta azt, miután az egyezség alapján az Egyesült Királyság az idők végezetéig az európai vámunió része, Észak-Írország pedig ezen belül az egységes piac része maradhat. (Az utóbbi a feltétele annak, hogy jelképes maradjon az ír-észak-ír határ.)

A két és fél évvel ezelőtti függetlenségi népszavazás élharcosa azzal indokolta álláspontjának megváltoztatását, hogy immáron nyilvánvalóan fennáll a kockázata a brexit elmaradásának. Ezt lehet elkerülni a kormány pszeudóbrexit-megoldásának parlamenti elfogadásával. Az FT megjegyzi, hogy a Daily Telegraphban megjelent cikkre érzelmileg túlfűtött kommentek is érkeztek. Ezek egyike, nem szaporította a szót: "No, Boris!"

Az alku ára

Johnson jelezte, hogy még nem hozta meg a döntést, és világossá tette, hogy a brexitmegállapodás után kezdődő brit-EU tárgyalásokat az eddigiektől "lényegesen eltérő brit tárgyalási magatartásnak" kellene jellemeznie. Miután arról is érkeznek hírek, hogy a brexiterek egy bazári alku keretében Theresa May miniszterelnök lemondásához kötnék a szavazatukat, ezt a megjegyzést nehéz nem úgy értelmezni, hogy a "brexit arca" is ezt szeretné.

Ezzel együtt a kormányzat berkeiben megkönnyebbüléssel fogadták a cikket, mert az megcsillantja a kormány brexitterve elfogadásának esélyét. Ugyanez a helyzet Jacob Rees-Mogg konzervatív képviselő, a brexiter képviselőcsoport vezetője nyilatkozatával - amit gigantikus betűkkel hozott a címlapján a Daily Mail. E szerint ő is kész lenne a kormány mögé állni, ha a Konzervatív Pártot a parlamentben kívülről támogató észak-ír unionista párt (DUP) is így dönt - tudósított a Bloomberg.

A nagy "ha"

És ez csak az első "ha". A DUP ugyanis az hét végén azt jelezte a kormánynak, hogy továbbra sem támogatja a brexitalkut, mert az az jelentené, hogy az Egyesült Királyság többi tagállama és Észak-Írország az utóbbi egységes piaci részvétele miatt eltérő szabályozási rezsimbe kerülne. A DUP politikusai ebben országuk és az Egyesült Királyság alkotmányos elválasztásának első dokumentumát látják. A párt szóvivője az FT cikke szerint jelezte, hogy nem változott az álláspontjuk.

Emellett a brexiter toryk jelentős része sem ingott meg, azaz nem szándékozik - 180 fokos fordulatot végrehajtva - a kormány brexittervét támogatni. Becslések szerint Rees-Mogg átállásával 30-at tudna magával vinni a 80 keményvonalas konzervatív parlamenti politikusból. Nagyjából 20-ról vélik úgy, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandók támogatni ezt a tervet. Nélkülük nincs meg a kormánytöbbség a törvényhozásban.

Tapogatózás

May eközben az FT értesülései szerint megkezdte visszavonulásának tervezését. Az év későbbi részében mondana le, ha cserébe minden brexiter támogatná a kormány brexittervét. Kollégái tájékoztatták, hogy enélkül semmi esélye a szavazáson, viszont ha át tudna passzírozni a parlamenten a kormány javaslatát, akkor emelt fővel távozhatna. Itt is van azonban egy "ha".

May csak akkor lenne hajlandó felállni, ha a szavazáson győzne, azaz a brexiterek megígérnék és betartva az ígéretüket meg is szavaznák a kormány előterjesztését. Ez azonban nem elég az utóbbiaknak, mert attól tartanak, hogy a miniszterelnök a siker nyomán meggondolná magát, és maradni akarna, hogy folytassa a tárgyalásokat - immáron a tartós, de facto függetlenségről - az EU-val. Egy brexiter azt mondta az FT-nek, hogy ha a legoptimistább mandátumbecslést adnánk, azaz a DUP, minden brexiter és a munkáspárti ellenzék összes erre hajlandónak látszó képviselője is a kormány mellé állna, akkor sem jönne ki a May győzelméhez szükséges parlamenti matek.

Ezt a szavazást csütörtökön vagy pénteken tarthatják, előtte szerdán úgynevezett jelzés értékű voksolások lesznek, amelyen főként a kormányéhoz képest puhább brexitjavaslatok parlamenti támogatottságát tesztelik.

Megérdemlik a szavazást Az uniópárti britek megérdemlik, hogy részt vegyenek a májusi európai parlamenti választásokon - idézte az MTI Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökét. Nem szabad cserben hagyni azokat a briteket, akik az Európai Unióban maradás mellett szavaztak 2016-ban. Úgy gondolhatják, noha európaiak, az Egyesült Királyság nem megfelelő módon képviseli őket. Az Európai Uniónak nyitottnak kell maradnia Nagy-Britannia és állampolgárai felé - fejtegette Tusk.