Beázik a német parlament

Vödröt vettek a német képviselőknek az állami költségvetésből, mert ha elered az eső, csöpög a víz a mennyezetről - számolt be az Infostart.hu.

Berlinben a törvényhozók egyre többször foglalkoznak az üléseknek és hivatalaiknak otthont adó épületek állagával. Csupán a parlamenti ülések színhelye, az egykori Reichstag, azaz a birodalmi gyűlés épülete nem okoz még gondot a képviselőknek.

A Reichstagénál is nagyobb belső térrel rendelkező Jakob-Kaiser Házban található 1745 irodahelyiség a képviselők hivatali irodája, azonban a felső emeleten dolgozók életét igencsak megkeseríti, ha esik az eső, mert a tető beázik és a mennyezetről csöpög az esővíz, ezért - természetesen állami költségvetésből - az érintett képviselőknek vödröket bocsátottak a rendelkezésére, hogy legalább a szőnyegpadló ne hólyagosodjon fel - írta a portál.

Azonban Berlinben nemcsak felülről fenyeget veszély törvényhozási épületet, hanem alulról, a talajvíz felől is, mert a már az első világháború idején a nők egyenjogúságáért küzdő és még az egykori nyugatnémet képviselőházban is magas tisztséget betöltő Marie-Elisabeth-Lüdersről elnevezett parlamenti szárnyba a pincéken keresztül hatolt be a víz és így kizárt, hogy jelenlegi állapotában, a többszöri halasztás után végre átadhassák rendeltetésének.

Wolfgand Kubicki, a parlament alelnöke elmondta, hogy a 10 évvel ezelőtt eldöntött terv kivitelezésével az állami építésügyi hivatalt bízták meg, amelyről azonban szerinte köztudott, hogy az eredeti határidők semmibevételével és a költségkeret nem egyszer 50 százalékos túllépésével végzi feladatát.