Bécsben még soha nem mértek ilyen levegőt

Noha az osztrák fővárosban lassan fél évszázada mérik a levegőminőséget, olyan jó eredményt, mint a 2020-as, még nem láttak a szakemberek.

Még soha nem volt olyan tiszta Bécs levegője, mint 2020-ban. Az 1970-es évek óta mérik az osztrák fővárosban a levegő minőségét, és idén a város összes mérőpontján az európai uniós határértékek alatt tudtak maradni. A városvezetés mindezt nem a Covid-19 számlájára írja, hanem annak a következetes munkának az eredményének, ami egy évtizede aligha lett volna elképzelhető.

"Sokkal tisztább levegőt lélegezhetnek be a gyerekeink, mint mi gyerekkorunkban" - mondta Jürgen Czernohorszky klímavédelmi városi tanácsnok az idei adatok publikálása kapcsán, hozzátéve, hogy az osztrák főváros folytatni tudta a 2019-es eredményességét - amikor először fordult elő, hogy az összes bécsi mérőponton az uniós határértékek alá jutottak.

Bécs az elmúlt tíz évben számos intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy javuljon a város levegőminősége. Folyamatosan fejlesztik a tömegközlekedési hálózatot, bevezették az éves bérletet, amelynek köszönhetően a bécsiek napi egy euróért utazhatnak a buszokon, villamosokon és metrón, alacsony károsanyag-kibocsátású járművekre térnek át és támogatják az e-mobilitást. Szintén hozzájárulnak a légszennyezettség csökkentéséhez az olyan klímavédelmi intézkedések mint a lakóépületek energiahatékonyságot növelő felújítása, a nagy építkezések környezetszennyezésének csökkentése, a távfűtés kiterjesztése vagy a közterületek hatékony síkosságmentesítése.

Azt, hogy a pandémia miatt többször is elrendelt kijárási tilalom pontosan mennyiben járult hozzá a kiváló 2020-as levegőminőséghez, már nehezebb számszerűsíteni, mivel a káros anyagok jelenlétét a levegőben az időjárás és egyéb környezeti tényezők is jelentősen befolyásolják. Éves szinten a kijárási tilalomnak köszönhetően nemcsak a szálló por mennyisége csökkent az osztrák főváros levegőjében, hanem a nitrogén-dioxidé is, összesen mintegy tíz százalékkal. Bécs ezzel folytatni tudta az évek óta tartó csökkenő trendet.