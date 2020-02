Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bedurvulhat a boltapokalipszis

Az Egyesült Államokban tovább folytatódik az a jelenség, amit a bevásárlóközpontok apokalipsziseként szoktak emlegetni. A pusztulásban kihalt áruházak, boltok sora marad hátra.

Az Egyesült Államokban működő kiskereskedelmi láncok az elmúlt időszakban megerősítették, hogy 2020-ban legalább 2200 boltjukat vagy áruházukat tervezik bezárni - írta a Business Insider. Mások mellett a Sears, az Earth Fare, a Forever 21 és a Walgreens tervez bezárásokat idén.

Az elmúlt év rekordot hozott abban a jelenségben, amelyet az USA-ban csak az áruházak apokalipsziseként emlegetnek. Ez azt jelenti, hogy az ország tele van bezárt, lepusztult, omladozó bevásárlóközpontokkal és lelakatolt boltokkal. A pusztulás 2019-ben 9300 üzletet ért utol, amivel megdőlt a 2017-es rekord. Akkor nagyjából 800 boltra került lakat.

A Cushman & Wakefield ingatlanfejlesztő vállalat ennél is sötétebb képet fest a várható idei fejleményekről. A cég becslése szerint 2020-ban akár 12 ezer áruház és bolt is végleg lehúzhatja a rolót, azaz megdőlhet a friss rekord. A legtöbbet, 450 üzletét a lakberendezési árucikkeket kínáló Pier 1 Imports lánc zárja be.