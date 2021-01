Békés kapcsolatot keres az EU-val Törökország

A török külügyminiszter, Mevlut Cavusoglu újra együttműködne az Európai Unióval, miután az elmúlt években jelentősen megromlott a két ország viszonya - írja az Euronews.

Újraindítaná az együttműködést több területen is a török kormány Európával, annak ellenére is, hogy tavaly még igencsak fagyos volt a viszony. Decemberben az uniós vezetők elvi egyezségre jutottak arról, hogy szankciókkal büntetik a ciprusi partok közelében gáz után kutató Törökországot - kezdi cikkét a hírcsatorna, amely idézi Cavusoglut is, aki szerint nehéz volt a 2020-as év a török-EU viszonyban.

"Azóta mindkét fél kifejezte óhaját, hogy pozitív légkört teremtsen, és kapcsolatukat is ebben az irányban mozdítsák el" - nyilatkozta a török külügyminiszter.

Az unió diplomáciai főképviselője, Josep Borrell is optimistán nyilatkozott a találkozó után: szerinte az már mutatja a helyzet rendeződését, hogy Törökország és Görögország újrakezdi a közvetlen tárgyalásokat, ami tavaly robbant ki a Földközi-tenger szén-hidrogén-lelőhelyei miatt.

Tárgyalt a török külügyminiszterrel Brüsszelben Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztos is, aki a Twitteren azt írta, bízik abban, hogy új lapot nyithatnak a kapcsolatok történetében.