Belehúztak Orbán víruslaborjában az oltási kampányba

Az osztrák fővárosban szerdán megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány második köre. A január 12-ére tervezett országos oltás kezdetét is előbbre hozták - tudta meg a Kurier című osztrák napilap az MTI szemléje szerint. Orbán Viktor miniszterelnök többször is elmondta, hogy Ausztriát tekinti Magyarország víruslaborjának, ilyen szemmel is érdemes figyelni az osztrák eseményeket.

Orbán Viktor már a tavaszi első hullám alatt is hivatkozott Ausztriára, mint Magyarország víruslaborjára, mivel úgy látja, hogy egy-két hét lemaradással követi a magyar járványpálya az osztrákot. Sok intézkedést ennek megfelelően hoztak meg, követve a bécsi intézkedéseket. Egy dologban viszont előzött - igaz csak egy napra - Magyarország: itthon már december 26-án elkezdődött az egészségügyi dolgozók vakcinázása. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerdai tájékoztatása szerint eddig közel 21 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a Pfizer/BioNtech készítményét itthon. Az osztrákok az oltási kampánnyal eddig kicsit lemaradtak, miközben a magyar adatok sem erősek. A Sebastian Kurz vezette kormányt bírálták is a lassú vakcinaprogram miatt, a kancellár ezért most a kampány felpörgetését követelte. Ausztriában a tervezettnél hosszabb lesz a zárlat Az első kétezer adag oltás után - melyet december 27-től kezdődően adtak be ápoló- és idősotthonok lakóinak, valamint az ott dolgozó személyzetnek - további ötezer dózis vakcinát osztanak szét szerdától 15 intézménynek. Ezek elsősorban idősotthonok, de kórházak koronavírusos betegekkel foglalkozó osztályai is kapnak a szállítmányból. A főváros január 12-étől - a további vakcinák érkezésének üteme szerint - szélesíteni kívánja az oltandók körét, így bizonyos foglalkozási csoportok - például a mentőápolók - és az olyan idős emberek, akik nem otthonokban élnek, is sorra kerülnek. Az országos oltási kampány január 12-ére tervezett kezdését számos kritika érte, ezért a védelmi minisztérium logisztikai szakértői és az egészségügyi minisztérium képviselői között folytatott rendkívüli videókonferencián megegyezés született ennek előbbre hozásáról - írja a Kurier. Így még ezen a héten sor kerül 21 ezer adag oltóanyag kiosztására a tartományok között. Január 12-éig további 43 ezer adag vakcina beadását tervezik országosan, így a már eddig beoltott 6800 embert további 64 ezer ezer követi egy héten belül, és a pontos elosztásról már megegyezés is született a tartományokkal. Ausztriában január 6., vízkereszt ünnepnap, ezért a minisztérium honlapja sem frissítette a koronavírussal összefüggő adatokat, így csak a keddi adatok állnak rendelkezésre. Az előző napon 2311 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 368 321 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma kedden 2404 volt, az intenzív kezelésre szorulók 371-en voltak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az előző napon százan haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 6457-re emelkedett. Magyarországon a szerda reggeli közlés szerint 2047 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 118 beteg, így összesen 331 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, a Covid-19 betegség eddig 10 198 életet követelt. A gyógyultak száma jelenleg 179 541 fő, az aktív fertőzötteké 142 029 főre csökkent. 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 396-an vannak lélegeztetőgépen.