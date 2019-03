Beléptünk a válság előszobájába - Európa, Japán és az USA már mutatja a tüneteket

A feldolgozóipari és szolgáltatóipari teljesítmény nagyot romlott az EU-ban, főként két motorországban, a franciáknál és a németeknél. Az USA-ban is lassult a növekedés, míg japánban három éve nem volt ekkora visszaesés. Az elemzők szerint a legnagyobb kárt a világgazdaságban az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja okozta, de a legrosszabbon még túl sem vagyunk. Donald Trump elnök még harcba szállna az európai járműiparral is védővámok bevezetésével, az olasz gazdaság pengeélen táncol, miközben a brexit körüli bizonytalanság is időzített bombaként ketyeg. Magyarország legfontosabb partnereivel együtt zuhanhat a mélybe.

Pénteken elkezdtek gyűlni a sötét fellegek a világgazdaságban. Nagyon rossz hír jött mind az EU-s, mind az amerikai feldolgozóiparból:

Az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatóipari teljesítmény adatait összesítő beszerzésimenedzser-indexe (bmi) márciusban 51,3 pontra csökkent a februári 51,9 pontról. A piac javulást, 52 pontot várt.

A vártnál 2 ponttal rosszabb lett az átfogó francia és a 1,2 ponttal a német márciusi beszerzési menedzser index adat és különösen gyengére sikeredtek a feldolgozóipari komponensek.

Lassult az amerikai magánszektor növekedése márciusban, a feldolgozóipari bmi 52,5 pontra, 21 havi mélypontra esett a februári 53,0 pontról.

Viszont vannak még mélyen megülő problémák is, amelyek miatt már egy ideje aggódnak az elemzők. Olaszországé a legnagyobb figyelem, amelyet egy részben euroszkeptikus kormány vezet és évek óta képtelen úrrá lenni eladósodottságán. Jelenleg az államkitettsége 130 százaléka a GDP-nek, amely nemhogy az euróövezetben a legnagyobb, de az unió által előirányzott 60 százalékos szintnél is kétszer nagyobb. A populista vezetés - bár az Európai Bizottság többször is visszadobta a költségvetésüket - nem képes, és mintha nem is akarna képes lenni a csökkentésre, hovatovább visszavont egy sor előremutató reformot is - írta még korábban a Bloomberg.

Az olaszok adósbesorolásán (BBB és BBB-) a legutóbbi értékelések során egyik hitelminősítő sem változtatott, és nincs köztük egy sem, amely optimista lenne az ország gazdaságának kilátásait illetően: márciusig a Bloomberg elemzői szerint 0,1 százalékos recesszióban voltak, míg az év végéig is maximum 0,1 százalékos GDP-bővülés jöhet ki. A legnagyobb baj ezzel az, hogy az olasz az euróövezet harmadik legnagyobb gazdasága.

A valutaközösségben viszont most épp nem az olaszok jelentik a legnagyobb problémát, még csak egy időzített bombaként ketyegnek. Az egész euróövezet lelassult a tavalyi utolsó három negyedévben: az ipari aktivitás hat éve nem zsugorodott ekkorát. A Reuters elemzői a beszerzési menedzser index növekedését 0,3 százalékra várták, amely eleve egy alacsony érték lett volna, ahhoz képest viszont kifejezetten csalódást keltő a 0,2 százalékos valós bővülés.

A feldolgozóipari visszaesést részben ellensúlyozta az euróövezet domináns szolgáltatási ágazatának stabil, de viszonylag gyenge növekedése - tették hozzá a portálnak nyilatkozó elemzők.

Nincs infláció és padlón a németek

Újabb aggasztó jel, hogy az euróövezetben nem akar beindulni az infláció, az Európai Központi Bank (ECB) hiába tervezett ezzel. Nem meglepő, hogy ebben a környezetben a szervezet 2020-ra tette a kamatemelési ciklusának kezdetét. Hogy a gazdasági stimulust mégis erősítsék, új olcsó hitelcsomagokat adnak a bankoknak, viszont kétséges, hogy ez beváltja-e a hozzáfűzött reményeket.

"Hangsúlyozzuk a hátrányos kockázatok főként külső tényezők - például a kereskedelmi feszültségek, a kínai gazdaság lassulás globális kihatása" - mondták a Reutersnek a Barclays közgazdászai Radu-Gabriel Cristea és Francois Cabau az euróövezeti helyzetről. Viszont ők sem optimisták: "A feldolgozóipar elhúzódó gyengesége továbbra is fennmaradó kockázatot jelent, és az általános növekedési aggályok valószínűleg fokozódnak, ha az ipari teljesítőképesség tovább romlik. Ugyanakkor Olaszország és a brexit bajok nem elhanyagolhatóak, a bizonytalanság pedig tovább rontja a hangulatot".

A brexitben ugyanis mindjárt itt a március 29-i határidő, de kérdés, hogy ekkor mi történik. Az Európai Unió hajlandó belemenni, hogy három hónap halasztást kapjanak a britek, de egyrészt kérdéses, hogy mi történik a hosszabbítás alatt, illetve, hogy annak végén hogyan lépnek vagy zuhannak ki a britek.

A legrosszabb hír a magyar gazdaságnak amellett, hogy a legfontosabb kereskedelmi partnere, az euróövezet a mélyben van, az, hogy a német gazdaság behúzta a féket. Ennek oka, hogy az USA vélhetően kiterjeszti a német autókra is a 20 százalékos importvámokat, ami várhatóan a keresletre is hatással lesz az Egyesült Államokban, ez pedig hagyományosan a világ legfontosabb járműpiaca. A magyar gazdaság pedig különösen kitett a német felé, nem is csak a járműipar lefordulása hatna rá, mivel nemcsak az ismert autómárkák vannak itthon jelen, hanem a legnagyobb beszállítócégek közül több is gyártat Magyarországon.

Az Egyesült Államok is nagy bajban van

New Yorkban az amerikai 10 éves kincstárjegy hozama 14 havi mélypontra zuhant, mivel a növekedési aggodalmak tovább mérsékelték az inflációs várakozásokat. A referenciahozam is esett mindegyik amerikai államkötvénynél, amire 12 éve nem volt példa, ez a hozamgörbe inverzió pedig gyakran a gazdasági visszaesés mutatója.

"Bár az ilyen inverzió hagyományosan a recesszió jelzője, ezúttal kevésbé lehet az amerikai gazdaság kilátásai miatt. Sokkal inkább az európai tendenciák és az ottani kötvénypiaci folyamatok átszivárgásával lehet kapcsolatban - mondta Mohamed El-Erian, a kaliforniai Newport Beach Allianz fő gazdasági tanácsadója, aki szerint az amerikai kötvényekben a Fed új galamb (dovish) lépései is éreztetik a hatásukat.

De az egyik legfontosabb gazdasági aggályt továbbra is a kereskedelmi háború jelenti, amely az európai piacokat is fenyegeti.

"Egyetlen más tényező sem formálja úgy az euróövezet gazdasági kilátásait, mint a globális kereskedelmi háború" - vélik a Berenberg bank közgazdászai. Az Egyesült Államok és Kína a következő héten folytatják az egyeztetést a vámháború lezárásáról, de nem tudni, hogy a világ két legnagyobb gazdasága képes lesz-e megbékélni egymással.

Japán is szenved: három éve nem volt ekkora visszaesés a feldolgozóipari teljesítményben. Az ázsiai szigetország is a kereskedelmi háború okozta bizonytalanságoktól szenved. Ráadásul az ottani BMI második hónapja van a vízválasztó 50-es érték alatt, vagyis már visszaesésben vannak.