Bemutatjuk a vegetáriánusok Mekkáját

A lengyelek jelentős hányada legalább részben hátat fordított a húsevésnek, pedig például az ottani marhahús minősége kiváló. Részben a szocializmus alatti hiánygazdaság a felelős.

A lengyeleknek csaknem 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem eszik húst vagy próbálkozik leszokni a húsevésről - idézett egy friss felmérést Rzeczpospolita. A vizsgálatban megpróbálták felmérni a lengyelországi flexitárianizmus helyzetét is - ez a gasztronómia legújabb ága, amely a húsos étkezések számát próbálja csökkenteni. Varsó már a világ vezető városai között van, ahol a leginkább kedvező a vegánok helyzete.

A háttérben talán a szocialista hiánygazdaság éveiben felvett szokások húzódnak meg. Akkoriban teljesen normális volt, hogy a fő étkezések is hús nélkül zajlottak - előfordult, hogy az egyik fő fogás még a jómódú családoknál is ebédre rizs volt almapürével. Azt pedig, hogy reggelire, ebédre és vacsorára is húst vagy húskészítményt adjanak, csak a legdrágább szállodákban fordult elő.

Azóta változott a helyzet: mindent lehet kapni, sőt alacsonyabb áron, mint az állítólag 200 ezer vegetáriánussal rendelkező Magyarországon. Lengyelországban a húsok és felvágottak több húst tartalmaznak és jobb a minőségük is, mint Magyarországon. Például a marhahús színe nem annyira sötétpiros, sokkal világosabb, és ennek megfelelően sokkal fiatalabb és finomabb is.

A flexitáriánizmust 2019 egyik legjobb diétájának kiáltották ki, és Lengyelországban is jó alapjai vannak. Szószólói főleg nők és idősebbek, általában magas iskolai végzettséggel. Minden jóslat szerint ez a trend meg fog erősödni. A lengyel felmérésben megszólaló legfiatalabb csoportban - azaz a 16-24 évesek között - hét százaléknyian vallják magukat az új irányzat követőjének.