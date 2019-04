Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bérből és fizetésből él a családja? Ennek a hírnek nem fog örülni

Már közhelyszámba megy az a megállapítás, miszerint magas a magyar bérekre rakódó adó- és járulékteher, kivéve, ha gyerekesekről van szó. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss tanulmánya szerint még kétgyerekes modellel számítva is az átlagnál magasabb a bérekre rakódó közteher aránya, és a magyar fizetések nem is érnek túl sokat.

Bár az elmúlt években a magyar fizetések adó- és járulékterhelése jelentősen csökkent, még így is átlag feletti mértékben kell közterheket fizetnie a magyaroknak, ez pedig a gyereket nevelőkre is igaz. Lapunk az OECD 2018-as adatai alapján azt számolta ki, hogy mennyit ér egy olyan család fizetése, ahol

két gyereket nevelnek,

az egyik szülő az átlagbért,

a másik szülő pedig az átlagbér 67 százalékát viszi haza.

Magyarországon egy ilyen család - a 26 600 forintos családi pótlékkal is számolva - a bruttó bérének 22,8 százalékát fizeti be az államkasszába. Ez magasabb, mint az OECD-országok 19,26 százalékos átlaga, de megelőzi annak a 23 uniós országnak az átlagát is, amely tagja az OECD-nek: ez 20,64 százalék.

Hasonló arányok jönnek ki, ha nem a bruttót, hanem a teljes bérköltséget nézzük, vagyis azt az összeget, amelybe egy dolgozó - vagyis jelen esetben kettő - a munkáltatójának kerül (adóék). Ennek az összegnek a 36,2 százaléka megy az államkasszába, a többi a családnál marad. Az OECD átlaga 30,81 százalék, míg az uniós tagoké 35,16 százalék.

Mennyi ez forintosítva?

Az OECD úgy számol, hogy 2018-ban az átlag magyar havi bruttó bér (nettó plusz a munkavállaló közterhei) 344 874 forint volt. (Ez a módszertani különbségek miatt kicsivel több, mint amennyit a KSH közölt 2018-ra).

Ennek 67 százaléka bruttó 231 066 forint. Így a mintacsalád havi bruttó bevétele 575 940 forint, amely évesítve 6 911 282 forint. Ebből egy év alatt 616 680 forint szja-t fizetnek be. A két gyerek után havi 35 ezer, azaz évi 420 ezer forint kedvezményt kaptak (ez az összeg 2019-ben havi 40 ezer forintra nőtt).

A két fizetés után összesen befizetnek még 1 278 587 forint nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot és munkaerő-piaci járulékot, vagyis az állam a majdnem 7 milliós éves bruttó bérükből mintegy 1,9 milliót von le. Csakhogy ebből vissza is adnak családi pótlék jogcímén havi 26 600, vagyis évi 319 200 forintot. Marad évi 5 335 214, vagyis a családnak havi 444 601 forintból kell megélnie az OECD számítása szerint.

Ezzel még nincs vége, ugyanis az állam a két fizetés után szociális hozzájárulási adó (szocho) és szakképzési hozzájárulás jogcímén a munkáltatótól még beszed 1 451 369 forintot. Így a család 8 362 651 forintba kerül a munkáltatóknak. Ennek 63,8 százaléka a nettó, vagyis az adóék így lesz 36,2 százalékos.

Hogy állunk a régióban?

A régiós országok közül Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Lengyelország tagja az OECD-nek. E csoportból a magyar fizetés ér a második legkevesebbet, csak Szlovákiát előzzük, ugyanis északi szomszédunknál szinte forintra ennyit visz haza egy hasonló család, viszont a megélhetés költségei 13 százalékkal magasabbak, vagyis a magyar árszínvonalra vetítve 393 926 forintból kell megélniük.

A szlovák adórendszer inkább a munkaadóra hárítja a közterhek megfizetését. Az adóék mindössze 0,5 százalékponttal magasabb, mint a magyar, de munkavállaló bruttó bérének csak 17,3 százalékát fizeti be az államkasszába (itt is beleszámítva a közvetlen támogatást), szemben a magyar 22,8 százalékkal.

Szlovéniában az átlagfizetés és annak 67 százalékát kereső család nettó 654 977 forintból él, mivel azonban az árak 33 százalékkal magasabbak, mint Magyarországon, ez reálértéken 492 464 forintot jelent, vagyis mintegy 50 ezer forinttal többet, mint Magyarországon.

A szlovén adóék kicsivel alacsonyabb, mint a magyar 35,37 százalék, ugyanakkor ott nagyobb a hangsúly a munkavállalók közteherfizetésén. A bruttónak ugyanis 25 százalékát kell befizetniük az államkasszába. Így a munkaadókat arányaiban kisebb teher sújtja.

A csehek nettó 579 413 ezer forintból gazdálkodhatnak, amelyen ront a 14 százalékkal magasabb árszínvonal, de a családi kassza így is átlépi a fél milliót, egészen pontosan 508 257 forint.

A cseh adóék 34,79 százalék és inkább a munkaadókkal fizettetik meg a terheket. A bruttó bérnek például csak 12,6 százalékát kell befizetniük a dolgozóknak ebben a fenti családmodellben.

A régiós OECD-országok között Lengyelország viszi a prímet, ugyanis mindössze 27,13 százaléknyi adót és közterhet szednek le egy dolgozó után és az élet is 11 százalékkal olcsóbb, mint Magyarországon. Ennek eredményeképpen a 478 643 ezer forintos nettóbér 537 801 forintot ér, vagyis a lengyel családok közel 100 ezer forinttal többől gazdálkodhatnak, amely ezen a szinten tetemes összeg.

A teljes OECD-ben a magyar nettó fizetés a hetedik legalacsonyabb vásárlóerő-paritáson számolva.

Bérek az OECD-országokban (forint) Ország Teljes bérköltség Bruttó Nettó Nettó bér a magyar árszinten Mexikó 268 551 238 512 219 674 215 367 Lettország 654 484 527 242 426 213 361 198 Törökország 434 258 373 230 276 062 383 419 Szlovákia 703 566 538 306 445 124 393 915 Litvánia 647 446 493 480 412 648 396 777 Chile 568 251 568 251 530 372 407 978 Magyarország 696 888 575 940 444 601 444 601 Portugália 1 007 300 813 980 649 811 484 934 Szlovénia 1 013 471 872 929 654 982 492 468 Csehország 888 664 663 182 579 524 508 354 Észtország 956 126 714 594 666 168 524 542 Lengyelország 656 812 564 176 478 645 537 804 Görögország 1 295 018 1 035 517 797 509 599 631 Új Zéland 1 570 242 1 570 242 1 301 914 647 718 Olaszország 1 827 139 1 388 614 1 064 754 665 472 Izrael 1 687 352 1 603 306 1 416 052 674 310 Spanyolország 1 551 927 1 194 709 988 036 676 737 Kanada 1 720 445 1 548 945 1 305 442 701 850 Finnország 2 369 321 1 951 825 1 489 935 768 008 Franciaország 2 352 323 1 749 983 1 353 918 778 114 Dánia 2 509 884 2 509 883 1 731 971 790 854 Japán 2 035 881 1 765 878 1 432 449 809 293 Belgium 2 723 814 2 150 226 1 496 480 836 022 Svédország 2 578 927 1 962 356 1 569 738 848 507 Egyesült Királyság 2 174 939 1 972 556 1 598 289 850 154 Írország 2 300 836 2 075 630 1 733 533 866 766 Norvégia 3 116 047 2 757 564 2 102 795 898 631 Ausztria 2 682 878 2 090 958 1 601 307 920 291 Ausztrália 2 554 613 2 410 746 1 865 871 923 699 Egyesült Államok 2 239 695 2 066 727 1 703 314 925 714 Korea 1 817 037 1 645 118 1 440 763 929 524 Németország 2 677 589 2 243 006 1 536 999 931 515 Izland 3 405 197 3 189 880 2 318 664 966 110 Hollandia 2 554 221 2 288 293 1 789 323 988 576 Luxemburg 3 010 084 2 640 193 2 218 755 1 098 394 Svájc 3 711 675 3 494 163 3 114 905 1 261 095





Forrás: OECD

Ha nincs gyerek, akkor magasabb az elvonás mértéke

Magyarországon egy gyerektelen ember adóéke 45,04 százalék volt 2018-ban. Vagyis ha valaki hazavisz 55 forintot, akkor az a munkáltatónak 100 forintjába kerül.

Ezzel az értékkel Magyarország a hatodik helyen szerepel a 36 tagú OECD-ben. Belgiumban a legmagasabb az elvonás mértéke, 52,67 százalék, de Németországban (49,5) és Olaszországban (48,88) is tetemes.

Az OECD átlaga pedig 36,1 százalék. Érdekesség és a magyarok számára öröm, hogy 2017-ben az átlag 0,16 százalékponttal csökkent, ez pedig nagyrészt négy országnak köszönhető:

Észtországnak ( 2,54 százalékpont),



az Egyesült Államoknak (-2,19 százalékpont),



Magyarországnak (-1,11 százalékpont) és



Belgiumnak (-1,09 százalékpont)



Észtországban és az Egyesült Államokban jövedelemadó‑reformok miatt került sor, Magyarországon és Belgiumban pedig a munkáltató által fizetendő járulékok csökkentése miatt. Utóbbi esetében a bruttó bér nem változik, vagyis leegyszerűsítve a munkáltató jóindulatán múlik, hogy ezt a tehercsökkenést áthárítja-e a dolgozóra vagy sem.