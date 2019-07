Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bernie Sanders kevesebb mint 24 óra alatt egymillió dollár támogatást kapott

A demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok kedd este Detroitban tartott előválasztási vitája óta több mint egymillió dollárnyi adományt kapott a kampányára Bernie Sanders vermonti szenátor - jelentette be Faiz Shakir, Sanders kampánymenedzsere.

Kedd estétől szerda délutánig 1,01 millió dollárral gyarapodott a vermonti szenátor kampányára fordítható pénz és 70 ezer új egyéni támogató jelentkezett - írja az MTI.

"Fikarcnyi kétség sem maradhat azt illetően, hogy ő (Sanders) a legjobb jelölt, aki megküzdhet Donald Trumppal (a republikánus párti elnökkel) és végre elhozhatja azt a változást, amelyre szükségünk van Amerikában" - mondta Faiz Shakir.

Bernie Sanders kedd este viszonylag hosszasan részletezte a mindenkire kiterjesztett, általános egészségbiztosításról szóló elképzelését, amely egyébként politikájának egyik sarkalatos eleme, s amelyért nemcsak a republikánusok, hanem demokrata elnökjelölt-aspiránsok is élesen bírálják. Kedden este John Delaney volt marylandi képviselő "politikai öngyilkosságnak" minősítette a tervet, John Hickenlooper, Colorado állam volt kormányzója pedig úgy fogalmazott, hogy ezzel a demokraták "postán küldenék a választási győzelmet Donald Trumpnak". Hickenlooper felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikaiak nem hívei ilyen "radikális változtatásoknak".

A vermonti szenátor azzal válaszolt bírálóinak, hogy "nincs igazuk", és példaként hozta fel a kanadai egészségügyi rendszert, amely szerinte alacsonyabb költségekkel működik és jobb, mint az amerikai. A CNN műsorvezetőjének pedig, aki arról faggatta, hogy vajon ez az elképzelés nem szocialista-e, Bernie Sanders ingerülten visszakérdezett: a műsorvezető vajon a Republikánus Párt nevében kérdezi-e őt.

Az amerikai politikai elemzőket is megosztotta a kedd esti vitában felvetett néhány kérdés, elsősorban az egészségbiztosítás és a bevándorlás kezelésének ügye. A The New York Times című lap szerint például a mérsékeltnek tartott demokrata politikusok "haboztak" és tétovázó viselkedésük miatt Bernie Sanders és az amerikaiak jó része számára hasonlóan radikális Elizabeth Warren került ki győztesen a vitából.

A kedd estétől szerda délutánig érkezett kampányfelajánlások nagysága azonban a kommentátorok szerint jelzi a demokrata párti szavazótábor véleményét.

Mike Pence amerikai alelnök szerdán Washingtonban egy fiatal konzervatívoknak rendezett konferencián úgy fogalmazott: a keddi vita "nem mérsékeltek és liberálisok, hanem liberálisok és szocialisták között folyt". Az alelnök azt hangoztatta, hogy "olyan szocialista elképzelések hangzottak el, amelyek veszélyeztetik a konzervatív értékrendet". Konkrét példaként az illegális migráció nem bűncselekményként történő kezelését, a fegyvertartás és -vásárlás szigorítását és az abortusz szabadságát említette.