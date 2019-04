Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Betiltották a szerencsejátékot egy európai országban

Albánia után Koszovóban is betiltották a szerencsejátékot tíz évre két - gyilkosságok miatt. A tilalom miatt négyezer embert bocsáthatnak el a szektorból.

Márciusban két, egymástól független rablás során megöltek két kaszinóalkalmazottat Koszovóban, emiatt - a lottó kivételével - tíz évre betiltják a szerencsejátékokat az országban - írta a fortunaweb.hu. Az egyik rablás kapcsán őrizetbe vett gyanúsított rendőr.

Az eseteket követően a koszovói kormány villámgyorsan úgy döntött, hogy tíz évre - a lottó kivételével - mind szerencsejátékot betilt, és az alkalmazottak védelme és a további brutalitás elkerülése érdekében bezáratta az ország valamennyi szerencsejáték-létesítményét. Ramush Haradinaj miniszterelnök is támogatta a leállást, Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy nem engedhetik, hogy további áldozatai legyenek a bűnözőknek. A tilalom miatt a szakportál cikke szerint körülbelül négyezer dolgozót bocsátanak el a szektorból.

Ez nonszensz. Két embert elveszítettünk, és most elveszítjük a munkánkat - nyilatkozta Ruzhdi Kosumi, aki 14 létesítményt üzemeltetett, és most 40 embert kénytelen elbocsátani. Korábban körülbelül 470 szerencsejátékos hely üzemelt Koszovóban, és az állam lvi mintegy 20 millió eurót szedett be a szektortól adók formájában.

A most bezárt kaszinók közül több nemrégiben települt át az országba a szomszédos Albániából, miután 2018. októberében ott is betiltották a szerencsejátékok több formáját (a lottó és a bingó kivételével). A tilalom előtt körülbelül 4300 fogadóiroda üzemelt Albániában, és körülbelül 7 ezren dolgoztak a szektorban, mely évi 143,3 millió dollár profitot termelt - azonban az illegális szerencsejáték körülbelül a piac 80 százalékát tette ki.