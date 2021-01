Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Betöltötték azt az állást, amelynek nincs párja a világon

Krakkóban van egy olyan állás, amelynek nincs párja a világon és olyan régi, hogy már 2000 ember töltötte be egymást váltva. Közülük az utolsó most ment nyugdíjba, így megüresedett állás, amelyre egy nő is jelentkezett.

Akik jártak Krakkóban, minden félórában hallhatják a Főtéren, a Mariacki templom tornyában eltrombitált, úgynevezett, Hejnalt. Ezt kezdetben 1838. február 13-tól csak délben játszották, hogy mutassa a pontos délidőt, mint Magyarországon a déli harangszó. Később egész Lengyelország hallhatta a lengyel rádió közvetítésével. Felfegyverzett spanyol armada indul a lengyel tenger meghódítására A két tornyos Míariacki templom magasabb tornya - a hejnalica - őrhely volt, ahonnan a trombitás minden reggel jelt adott a városkapuk nyitására és este a zárásukra. E mellett riadót fújt tűz esetén vagy ellenség közeledtekor. Eddig mintegy 2000 trombitás játszotta el minden félórában Krakkóban a dallamot, azaz naponta 48-szor. Nincs tehát könnyű dolga, aki erre vállalkozik, annál is inkább, mert a szolgálat 24 órás, azután 48 óra pihenő következik. Hogy mindezért mennyi fizetés jár, azt nem kötik a nyilvánosság orrára. Most karácsony előtt ismét meghirdették a trombitás állását, és a történelemben először egy hölgy is jelentkezett erre a posztra - adta hírül a gazeta.pl. Az egyik jelenlegi zenész ugyanis nyugdíjba vonul, a vártoronyban eltöltött 24 évnyi munkája után. Két embert vesznek fel a templomtorony trombitásának, hogy egymást válthassák. A jelentkezéseket január 5-éig fogadták. Nem volt nagy az érdeklődés. A legutóbbi toborozáshoz képest éppen fele annyian érdeklődnek. Valószínűleg február végére, márciusra döntenek a státuszokat illetően - amelyhez jó fizikai kondícióra is szükség van. A jelentkezőnek lengyel állampolgárnak kell lennie, és legalább középfokú végzettséggel kell rendelkeznie. A klasszikus jelző dallamon kívül a több műszakban dolgozó két kollégának vallásos és történelmi dallamokat is játszania kell az ünnepségek alatt. Emellett fogadnia kell a Mariacki templom vendégeit a toronyban és interjúkat is kell adnia, ha erre kérik.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka