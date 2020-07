"Bevásárolja" magát a Fidesz a Néppártba?

Újabb fegyvervásárlási üzletet készül kötni az Orbán-kormány egy német céggel, amelyről kormányzati szinten folyik egyeztetés. Az ügy sajtótalálgatások szerint hatással lehet a nagyobbik német kormánypárt, a CDU és a Fidesz kapcsolatára.

Miután a honvédség 44 darab Leopard 2-es harckocsit és 24 PzH 200-as önjáró löveget rendelt Németországból, a közelmúltban egy német érdekeltségű légvédelmi rakétarendszer megvásárlása is napirendre került - írja a Népszava. A napilap információi szerint a Német Kereszténydemokrata Párt (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer hadügyminiszter július 16-i budapesti tárgyalásain szó volt erről.

A haderőfejlesztési program része a magyar légvédelem teljes megújítása. A kormány két lehetőséggel számol: a norvég-amerikai NASAMS vagy az európai MBDA terméke jöhet szóba. Bár formális döntés még nem született, a német fél olyannyira bízik a magyar üzletben, hogy ellentételezést is hajlandó bevállalni. Ennek keretében magyar cégek is bekapcsolódhatnának beszállítóként az MBDA tevékenységébe. Német forrásból a Népszava úgy tudja, Kramp-Karrenbauer Varsóban is az MBDA-rendszerről tárgyalt jó kilátásokkal.

A napilap informátora szerint részben a hadiipari megrendelésekkel függ össze, hogy javul a Fidesz viszonya CDU-val. Diplomáciai források szerint az Európai Néppártban (EPP) a legnagyobb súllyal rendelkező német kereszténydemokratáknak döntő szavuk lesz az ügyben, hogy a Fidesz, amelynek felfüggesztették EPP-tagságát, végül maradhat-e a Néppártban vagy sem.