Bevetik az óriási "porszívót"

Szokatlan készülék segít a dél-afrikai tengerpartot megtisztítani a szeméttől: a négy keréken gördülő, hatalmas porszívó a szemmel alig látható műanyagdarabkákat és a többi eldobált szemetet szedi össze a partról.

Különleges gép, egy porszívószerűség járja a Dél-Afrikai Köztársaságban található Cape Town tengerpartját. Az Enviro Buggy névre keresztelt szerkezet a szemét mellett a mikroműanyagot is felszippantja és kiszitálja. A műanyagot összeszedő "porszívó" valójában egy 4 keréken guruló, két tartállyal rendelkező jármű - derül ki a World Economic Forum egyik híréből.



Egyre kisebb és kisebb lesz



A készülék a #SeaTheBiggerPicture Ocean Initiative természetvédõ csoport és a többek között bányászati gépeket gyártó dél-afrikai cég, Matriarch Generic Engineering mérnökeinek ötlete volt. Szerintük a találmányt a szükség hívta életre, elegük volt ugyanis abból, hogy kézzel szinte lehetetlen az eldobált műanyagok darabkáit összeszedni. Az Enviro Buggy az 5 milliméternél kisebb darabokat szűri ki a tengerparti homokból. Ugyanez a feladat az embereknek napokba telne.



Tash Krauss, természetvédő szerint a műanyag nem bomlik le csak egyre kisebb darabokra esik szét. A vákuummal felszívják a homoszemcséket, ebben pedig benne vannak a műanyagszemcsék is. Utána a gép a homokot kiszűri és, ami marad, az a műanyag.



A mikroműanyag mellett az Enviro Buggy bármilyen már, a partokon eldobált szemetet is össze tud szedni, az ötletgazdák pedig abban reménykednek, hogy a találmány segít az önkénteseknek gyorsabban rendbe tenni a strandokat. A készülék még nem tökéletes: nedves homokon könnyen tud menni, de a puhább részeken egy 3 fős csapat segít neki, nehogy elakadjanak a kerekek. A homok eléréséhez rámpára is szükség van, amely nem biztos, hogy ideális bizonyos dél-afrikai strandok eléréséhez.



Évente 15-40 ezer tonna szemét



A szemetelés komoly problémát jelent az állatok számára, hiszen megehetik azt vagy belegabalyodhatnak, ha pedig nem tudnak kiszabadulni, akkor megfulladhatnak vagy éhen halhatnak.

Dél-afrikai kutatók arra jutottak, hogy a helyi, tengeri műanyagszennyezés 90 százaléka a folyókból ered. Évente 15-40 ezer tonna műanyagszemét köt ki a partokon.

Világszerte nagy a gond

A műanyag térhódítását mutatja, hogy majdnem hét évtized alatt, 1950 óta több mint kétszázszorosára nőtt a globális műanyaggyártás, miközben a műanyaghulladékok feldolgozása, hasznosítása nem fejlődött az előállítás bővülésével párhuzamosan, így mára egyre nagyobb problémát okoz.

