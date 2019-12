Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bezöldülnek a csehek házai - fordulat az építkezésben

Csehországban gyorsan terjednek az úgynevezett zöld tetők, azaz az olyan háztetők, amelyekre növényeket ültetnek. Van olyan város, ahol nem spórolnak ennek az újításnak a támogatásával.

Csehországban tavaly már 250 ezer négyzetméternyi tetőt fedtek le növényültetvénnyel, ami majdnem kétszerese a 2016-os területnek - adta hírül a Radio Praha. Ezek az úgynevezett zöld tetők jelentik jelenleg a legjobb védekezést a nyári hőséggel szemben, továbbá hozzájárulnak az esővíz észszerű felhasználásához is. A zöld tetők segítenek elkerülni, hogy úgynevezett forró szigetek alakuljanak ki a városokban, amelyek mikroklímája különlegesen meleg.

A csehek szép fejlődése ellenére még messze vannak a nyugat-európai szinttől: csak Berlinben például nagyjából négymillió négyzetméternyi zöld tető található, míg Bécsben 2,6 millió ez a szám. A német ingatlantulajdonosak jelentős támogatásokkal ösztönzik zöld tetők kialakítására, a telepítési költség akár 50 százalékát is megkaphatják támogatásként.

Csehországban több város is zöld stratégiát dolgozott ki. Egyikük a Brno, ahol 20 millió koronát különítettek el különböző projektekre. Michal Sedlacek Brno főépítésze arról számolt be, hogy eddig nyolcmillió koronát osztottak szét a háztulajdonosok között, amit zöld tetők létrehozásához is felhasználhattak.