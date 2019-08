"Bezzeg a németek" - ezt jó sokáig emlegetjük még

A németországi villamosenergia-termelési kapacitásnak mintegy háromnegyedét teszik majd ki 2030-ra a megújuló energiaforrások. Ez egy friss, visszafogott prognózis.

Az atomenergia, illetve az áramtermelő szén fokozatos megszüntetését Németországban elsősorban a megújuló energiák, a gáztüzelésű erőművek és az energiatároló létesítmények kompenzálják, így 2030-ra a német villamosenergia-piac mintegy 72,7 százalékát a zöldenergia biztosítja majd. Ezt közölte legújabb kutatásában a Global Data.

Az elemzők szerint a megújuló energiára való áttérés továbbra is új lehetőségeket nyit meg a befektetők számára. Ez nem újdonság. Az sem meglepő, hogy elsősorban a szél és a napenergia marad fókuszban, hiszen a fotovoltaika és a szél hozzájárulása a megújuló energiaforrások részarányához 2018-ban már 39,4 százalék, illetve 51,4 százalék volt, s így a németországi villamos energiatermelésben a megújuló energiás kapacitás (vízenergia nélkül) tavaly elérte az 53,4 százalékot.

A német napenergiás magazin kérdésére Piyali Das, a Global Data elemzője azonban azt is elmondta, hogy a további növekedésben mi a kulcs. Az, hogy az ellátás biztonságának biztosítása érdekében a megújuló energiás termelőket, a tartalék- és gázerőműveket, az energiatároló létesítményeket úgy szervezik rendszerbe, hogy azok a rugalmas terheléseknek megfelelést tekintik elsődlegesnek.

Mindezt megfejeli, hogy Németország az energiaigénye kielégítése érdekében továbbra is részt vesz majd áramaukciókon, illetve a határain átnyúló és technológiai értelemben nyílt tendereket is. Ennek során 2021-ig mintegy 8 gigawatt (GW) szél-, illetve napenergia teljesítmény aukcióját is tervezik - tette hozzá az elemző. Das úgy látja, egyre inkább jellemző németországi megújuló energiaforrás-bőség, és ez a nagykereskedelmi piacon is befolyásolja (és fogja) az árakat. A további növekedéshez szükséges befektetéseket pedig az intelligens hálózatok kibővítése és az elektromos járművek tömeges megjelenésével nyíló további lehetőségek (például az energiahálózati távfelügyelet, a tárolási megoldások piacának kibővítése vagy a kapcsolt hő- és villamosenergia megoldások területén) jelentik majd a szektorban.