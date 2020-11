Biden kiválasztotta meghosszabbított jobb kezét a világban

Joe Biden demokrata párti elnökjelölt várhatóan Antony Blinkent nevezi majd meg külügyminiszter-jelöltjéül - ismerteti a Bloomberg értesülését az MTI. Blinken még Obama alatt volt helyettes, de már George Bush alatt is dolgozott a nemzetbiztonsági tanácsban. Apja révén a jelölt jól ismeri Magyarországot is.

Egyelőre hivatalosan sem Antony Blinken, sem Joe Biden csapata nem erősítette meg a Bloomberg értesülését, de több forrás is azt mondta, hogy a szakember lesz az új elnök külügyminisztere, ami az egyik legfontosabb pozíció az amerikai vezetésben. Az 58 éves Blinken 2015 és 2017 között külügyminiszter-helyettes, azt megelőzően pedig Barack Obama elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának helyettese volt. Pályáját Bill Clinton kormányzata idején kezdte a külügyminisztériumban, majd tagja lett a nemzetbiztonsági tanácsnak, ahol Bush elnök alatt is szerepet vállalt.

Blinken kinevezéséről értesült a The New York Times is, aki elkötelezett az amerikai szövetségi rendszerek mellett.

Korábbi sajtóértesülések szerint Joe Biden fontolgatja Susan Rice, az Obama-kormányzat ENSZ-nagykövete jelölését is a külügyminiszteri posztra. Rice a napokban újságíróknak nyilatkozva "nyitottnak" mondta magát e jelölésre.

Katie Bedingfield, Biden kommunikációs tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak nyilatkozva - kérdésre válaszolva - közölte, hogy Joe Biden kedden hozza nyilvánosságra a várható kormányzata tagjainak névsorát. Hasonlóképpen nyilatkozott Ron Klain, Biden leendő kabinetfőnöke is az ABC televízióban.

Jennifer Psaki, Biden egyik tanácsadója, a CNN televízióban, szintén vasárnap, arról beszélt, hogy a leendő Biden-kormány "sokszínű lesz". Úgy fogalmazott: a Bidenre és alelnökjelöltjére, Kamala Harrisre szavazók között "vannak progresszívek, mérsékeltek és republikánusok is, jóllehet, az amerikaiak túlnyomó többsége nem e meghatározások szerint gondol önmagára". Hozzáfűzte: a várható kormányzat tükrözi majd Amerikát.

"Vagyis ez ideológiai sokszínűséget jelent majd, s (Biden) azt szeretné, hogy többféle felfogású ember üljön az asztal körül" - mondta.

Bernie Sanders, az Egyesült Államokban radikális baloldalinak számító nézeteiről ismert vermonti független szenátor még pénteken az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt: "számomra teljesen egyértelmű, hogy a progresszív nézeteknek helyet kell adni a Biden-kormányzatban". Nyilatkozatát elemzők úgy értékelték, mint nyomásgyakorlást Joe Bidenre.

Antony Blinken édesapja, Donald Blinken Magyarországon volt amerikai nagykövet 1994 és 1997 között. Arról, hogy hazánk számára mit jelent Biden győzelme, korábban részletes cikket írtunk.