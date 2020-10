Biden robbantott a népszerűségi versenyben

Joe Biden, az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltje nagyot javított népszerűségén a Donald Trump republikánus jelölttel folytatott szeptember 29-ei kaotikus, személyeskedő vitájuk után, miközben nem mondhatjuk, hogy megnyerte a szócsatát.

Joe Biden, az amerikai demokraták elnökjelöltje jobban jött ki az elmúlt napokból és a Donald Trump elnökkel, a Republikánus Párt jelöltjével folytatott vitájukból, mint ellenfele - derül ki számos közvélemény-kutató méréseiből és becsléseiből -, az elnökválasztás továbbra sem lefutott. A FiveThirtyEight hírportál az Ipsos közvélemény-kutató intézettel olyan felmérést készíttetett, amelyben ugyanazokat kérdezték a két jelöltről a kusza, kaotikus, személyeskedő vita előtt és után.

Ennek fő tanulsága nem meglepő, az amerikaikat enyhén szólva nem nyűgözte le a show, amit láttak. Nyitott kérdés, hogy megváltoztatta-e bárki a szócsata hatására a favoritját, ám a felmérésből úgy látszik, hogy vélhetően nem.

A közvélemény-kutatás fő kérdése az volt, hogy a válaszadó milyen valószínűséggel szavazna Bidenre vagy Trumpra, illetve milyen valószínűséget ad egyik vagy másik jelölt győzelmének. A válaszokból az derült ki, hogy a demokrata jelöltre kicsit nagyobb valószínűséggel szavaznának a megkérdezettek a vita után, ugyanakkor úgy vélik, hogy a meccs továbbra is kétesélyes.

Egyharmad-kétharmad

A két elnökjelölt szavazótábora a vita előtt is stabil volt, ami nem változott. Trump hívei azonban elégedetlenek lehetnek favoritjuk teljesítményével, mert a megkérdezettek kétharmada szerint rosszul szerepelt a tévéképernyők előtt és hasonló arányban látták úgy, hogy szakpolitikai ajánlata is gyengébb, mint Bidené. A két szavazótábor között országos szinten nincs ekkora különbség.

Végül a közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy a szavazók mindkét táborban elszántak, bőven több mint kilencven százalékuk mondta, hogy biztos vagy nagyon valószínű a részvétele a november 3-ai elnökválasztáson.

Más is szerepet játszhat

Úgy tűnik azonban, hogy más is szerepet játszik a jelöltek megítélésében, mint az általános vélekedés szerint borzalmas hangulatú vita, ugyanis az előrejelzések készítéséből élő Good Judgment Inc. 75 százalékról 78 százalékra emelte a demokrata elnök győzelmét jósló prognózisát és az Economist magazin március óta készülő poll of polls grafikonja (azaz a közvélemény-kutatási eredményeket összesítő ábrája) is Biden erősödését mutatja.

A Good Judgment februárban még mindössze 40 százalék esélyt adott a demokrata jelölt győzelmének, ám ez fokozatosan emelték, előrejelzésük 82 százalékkal július végén érte el a csúcsát. Ezt követően láthatóan nem volt számottevő változás a prognózisban. A Good Judgment világszintű hálózatot épített ki prognózisokat készítő szakértőkből, akik a nyilvánosan elérhető információkra alapozva fogalmazzák meg várakozásaikat.

Legtöbb prognózisukat pénzért készítik ügyfeleiknek, az elnökválasztási jóslatért azonban a cég központja fizet a szakértőknek. Az egy napon belül bekövetkezett nagy változás nem csak a vitának tudható be, de az nyilván nagy szerepet játszott benne, hiszen az elmúlt napok legnagyobb nyilvánosságot kapó világpolitikai eseménye volt.

Modellek

A FiveThirtyEight készített egy saját modellt is az elnökválasztás kimenetelének előre jelzésére, amelynek legújabb, szeptember 30-án publikált változata szerint Biden győzelmi esélye az előbbihez hasonlóan 78 százalék, pontosabban az elektorok többségének megszerzésére 78,4 százalék az esélye. Ez a modell és Good Judgment eltérő módszertanra épül, ezért a két adat közelsége a véletlen műve.

Az Economist grafikonját a közvélemény-kutatások összesítése alapján március óta rajzolják. Ez jelenleg 98 százalékos esélyt ad annak, hogy Biden megnyeri az arányos szavazást, ami nem számít, és 88 százalékost annak, hogy a győztes mindent visz elvén alapló rendszerben győz. E modell szerint márciusban és áprilisban fej fej mellett haladt a két jelölt, majd július 17-ére nyílt ki az olló a legtágabbra közöttük. Akkor Bidennek 352, Trumpnak 186 elektort jósolt a megszerezhető 538-ból. Szeptember 24-ére 330-208-ra szűkült a különbség, majd szeptember 30-ára fokozatosan 337-201 tágult.