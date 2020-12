Biden visszavezeti az USA-t a párizsi klímaegyezménybe

Joe Biden, az Egyesült Államok megválasztott elnöke bejelentette, hogy országa heteken belül újra csatlakozik a párizsi klímaegyezményhez. Az USA – Donald Trump döntése nyomán – novemberben lépett ki az megállapodásból - írja az Euronews.

Donald Trump, az Egyesült Államok akkor frissen megválasztott elnöke már 2016-ban bejelentette, hogy az egy évvel korábban megkötött párizsi klímaegyezményből kivezeti az országot. A folyamatot végül 2017 júliusában kezdtem meg Trump, majd idén november 4-én véglegesedett az USA távozása. Épp egy nappal azután, hogy megtartották az új elnökválasztást, amelyet végül Joe Biden nyert meg.

"A világ öt éve azért fogott össze, hogy tető alá hozza a klímaváltozásról szóló Párizsi Egyezményt. Az Egyesült Államok 39 nap múlva újra csatlakozik a megállapodáshoz" - tweetelte épp a párizsi megállapodás ötödik évfordulójának napján Biden az Euronews szerint, aki szerint az USA visszatérése mindenkit ösztönözni fog, hogy további és gyorsabb lépéseket tegyenek a klímaválság megoldására.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének ügyvezető titkára Patricia Espinosa akkor úgy reagált, hogy hézag keletkezik a rendszerben, abban, hogy az országok globális erőfeszítéssel elérjék a párizsi egyezményben meghatározott célokat.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Five years ago today, the world gathered to adopt the Paris Agreement on climate change.<br><br>And in 39 days, the United States is going to rejoin it.<br><br>We're going to rally the world to push our progress further and faster and tackle the climate crisis head-on.</p>— Joe Biden (@JoeBiden) <a href="https://twitter.com/JoeBiden/status/1337810697481191426?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Az Egyesült Államok kibocsátása azzal együtt is csökkent az elmúlt években, hogy Trump kiléptette az országot az egyezményből. A legnagyobb és legveszélyesebb szennyező egyelőre egyébként Kína.